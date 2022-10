Pide Adán Augusto apoyo del Congreso de la CDMX para la reforma militar

El secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez Hernández, se reunió con diputados del Congreso de la Ciudad de México para pedirles su respaldo a la reforma que amplía hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

En su mensaje, acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López reprochó la hipocresía de la oposición en este tema, pues mientras sus gobernadores piden la intervención de las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia organizada, sus líderes partidistas se opusieron a la reforma con motivaciones y argumentos políticos.

Adan Augusto López recordó que habló con los gobernadores para que apoyen la aprobación de la reforma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y reveló una anécdota que involucra al mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, militante de Movimiento Ciudadano.

“Hubo uno que incluso se atrevió a decir -y yo lo quiero mucho a Enrique Alfaro-, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan un domingo, ‘si no ha sido por la intervención de los militares esto estuviera acabado en una masacre’. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país y dijo: ‘no puedo porque mi jefe político me dice que no’. Y eso pues no se vale”, narró.

“Seguía en la línea de sus dirigentes nacionales, en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública”, lamentó.

Lo fácil es que militares y marinos te resuelvan el problema: Adán Augusto López

López Hernández recordó que le “tocó ser gobernador de su estado como tres años, y la verdad que uno se tira a la hamaca y lo fácil es que militares y los marinos sean los que te resuelvan el problema, y ya ni hablemos de los municipios, y eso pues tiene que cambiar”.

Por otra parte, aseguró que la Ciudad de México es un ejemplo para todos los estados del país, ya que la incidencia delictiva “va ostensiblemente a la baja”, lo que “es fruto de una decisión de gobierno, de una decisión política”.

Remarcó que tenía “muchísimos años” que no se veía esto en la Ciudad de México, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, por lo que subrayó, “hay un trabajo profesional para garantizar la seguridad pública de los habitantes de la ciudad”.

“Yo creo que no miento cuando digo que es la policía mejor organizada, mejor capacitada, con el mejor equipo, la de la Ciudad de México”, enfatizó.

