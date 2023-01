Pensión para adultos mayores alcanzará los 6 mil pesos bimestrales en 2024: Bienestar

La pensión para los adultos mayores de 65 años de edad, es un derecho constitucional que reconoce el trabajo de ese sector poblacional, por lo que se trata de un derecho ganado, indicó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

“Este derecho ya es para siempre, y siempre les aclaro que no es un programa, no es una beca, no es un apoyo, es una pensión. Y ¿cuál es la diferencia? Que es para siempre y que nadie se los va a poder quitar”, señaló la funcionaria federal.

Al encabezar la entrega de Tarjetas del Bienestar en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, indicó que las personas adultas mayores que recibieron la Tarjeta del Bienestar, podrán cobrar cada dos meses una pensión de cuatro mil 800 pesos manera directa y sin intermediarios, y para 2024 la pensión alcanzará seis mil pesos bimestrales.

Acompañada por el secretario de Inclusión y Bienestar Social del gobierno de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, y la delegada federal de Programas para el Desarrollo, Estefany Correa García, Montiel Reyes aseguró que este derecho está blindado, por lo que nadie lo puede condicionar.

“Esos tiempos se terminaron, deben acabarse y entre todos tenemos que ayudar a que su pensión continúe en el tiempo, estamos muy orgullosos del trabajo de ustedes”, resaltó.

Recordó también que tiene grandes recuerdos de esa alcaldía:

“La Ciudad de México ha sido vanguardia en muchos temas, principalmente, los sociales; y gracias, hoy, a los ciudadanos de la capital, estamos entregando esta pensión, en lo que el presidente llama el México profundo, allá donde el gobierno no llegaba, allá donde las poblaciones indígenas estaban abandonadas, hoy son igual que ustedes, los pueblos originarios de México, la prioridad dentro de la prioridad”, mencionó.

En la Ciudad de México, el padrón actual de derechohabientes de la pensión a partir de los 65 años, es de un millón 259 mil 180, con inversión social anual de 36 mil 264 millones 384 mil pesos.

Este año, el padrón en la alcaldía Coyoacán alcanzará los 108 mil 919 derechohabientes, con inversión social anual de tres mil 136 millones 867 mil 200 pesos.

El secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, coincidió en la importancia de llevar bienestar a la población:

“Los felicito por esta pensión que ya es un derecho constitucional que hoy reciben”.

La delegada federal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Estefany Correa García, destacó que el presupuesto para la pensión está garantizado, gracias a la política de austeridad y combate a la corrupción del gobierno federal. Con las tarjetas los derechohabientes pueden cobrar de manera directa en los Bancos del Bienestar, sin pago de comisiones.

