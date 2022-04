Pedro Zenteno, director del ISSSTE, afirma que ya no hay robo de dinero en la institución

Pedro Zenteno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dijo que en el instituto ya no se roba dinero, ya que eliminaron la corrupción en el más alto nivel.

Durante el inicio de su recorrido por unidades médicas de Guanajuato, el titular del ISSSTE destacó que a nivel nacional ya no se roba, “en el instituto ya no se roba el dinero, eliminamos la corrupción en el más alto nivel y continuaremos cerrando esa brecha. Es algo que no podemos y no vamos a tolerar”.

Zenteno Santaella detalló que cumplieron con la instrucción de erradicar la corrupción,"terminamos con ella de arriba hacia abajo en todo el organismo con el apoyo de las y los servidores públicos".

El titular de la dependencia pidió a todos los trabajadores a convertirse en “sus ojos, manos y aliados de la batalla contra la corrupción”. En caso de conocer algún acto indebido invitó a denunciarlo de inmediato para tomar las medidas correspondientes, “con su apoyo lograremos transformar al ISSSTE”.



Detalló que con el propósito de brindar solución a esta problemática se realizará un diagnóstico, en coordinación con las subdelegaciones médica y administrativa de Guanajuato, a fin de revisar a detalle el equipamiento que hace falta, mejorar sistemas tecnológicos y analizar la posibilidad de una ampliación.

El director adelantó la posible construcción de una clínica de segundo nivel en Celaya, ya que la derechohabiencia aumentó en la entidad; subrayó que el ISSSTE cuenta con recursos necesarios para hacerlo y son administrados con transparencia y honestidad.

Con esta gira de trabajo, Pedro Zenteno suma ocho estados recorridos y 85 unidades médicas supervisadas, para que el ISSSTE continúe su proyecto de transformación en todo el país.

ardm/rcr