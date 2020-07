A partir del 3 de agosto, INE inicia reapertura de módulos de atención

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del lunes 3 de agosto iniciará con la apertura gradual de los Módulos de Atención Ciudadana, para reanudar de forma gradual los servicios que brinda a la ciudadanía.

Detalló que la reapertura se hará en dos etapas, en las cuales será fundamental que la ciudadanía realice previamente la cita para su trámite.

En la primera etapa, que será el 3 de agosto, se abrirán 377 de los 487 módulos fijos con los que cuenta el INE, y se brindará atención exclusivamente a las y los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar y que por las condiciones de la emergencia sanitaria no pudieron recogerla.

Para el caso de las credenciales de las y los ciudadanos que realizaron su trámite en un Módulo Móvil, estarán disponibles en el Módulo Fijo más cercano a su localidad y para conocer la dirección específica donde deben recoger su credencial y hacer su cita, deberán llamar a INETEL (800 433 2000).

Para la segunda etapa, que iniciará el lunes 17 de agosto, se abrirá el total de módulos fijos (487) para que, de manera adicional al trámite de entrega de credenciales, las personas mayores de 18 años puedan agendar una cita para tramitar su Credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos y renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia.

El Instituto destacó que en ningún caso se llevará a cabo el trámite sin cita previa.

Protocolo obligatorio

Para acudir al módulo es necesario:

-Portar el cubrebocas en todo momento.

-Permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo.

-Acudir sin compañía, a menos que la persona requiera de asistencia.

-Además, no se te permitirá la entrada a los Módulos de Atención Ciudadana a personas que presenten algún síntoma de enfermedad, sin cubrebocas o sin cita.

-Para evitar contagios, no habrá salas de espera en los Módulos, por lo que las y los ciudadanos que acudan a realizar su trámite, deberán llegar puntual a la hora de su cita.



Protocolo para personal de los módulos:



-Todo el personal contará con cubre bocas.

-Las estaciones de trabajo han sido habilitadas con acrílicos.

-Al concluir cada atención se limpiarán los equipos y dispositivos.

-Sanitización de los espacios de módulos antes del reinicio de las actividades.

-Carteles y señalización para dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones sanitarias.

-El personal de módulos que se encuentre dentro de los denominados Grupos Vulnerables de Riesgo no se incorporará en este momento.

Para conocer la fecha de apertura del módulo que corresponde a la dirección de las y los ciudadanos, el Instituto pone a su disposición el sistema de ubicación de módulos, el cual puede ser consultado en ine.mx .

