Para acabar con la corrupción se necesita cambiar la mentalidad: Fernando Sentíes

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho cosas buenas para combatir la corrupción como quitar beneficios y privilegios a funcionarios públicos, también ha tomado decisiones no acertadas como denostar instituciones como el Inai o las asociaciones civiles, las cuales han dado un poco de certeza en transparencia, consideró Fernando Sentíes Palacio, autor del libro “La ética en el combatea la corrupción. La pieza que hace falta”.

Comentó que para erradicar el problema de la corrupción en México se requiere una estrategia integral pues no bastan políticas como quitar seguros, viáticos o escoltas a altos funcionarios, sino también cambiar la mentalidad de los ciudadanos y hacerlos entender que todos los niveles de corrupción nos afectan.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento habló sobre el combate a la corrupción en su nuevo libro; sin embargo, hace referencia al enfoque de la ética y las raíces culturales que hay detrás de todo el problema que está tan entrañado en México.

Sentíes Palacio explicó que su libro surgió después de implementar programas de corrupción en empresas en las que ha laborado ya que, a partir de ahí se dio cuenta que se han creado más instituciones y leyes, pero poco se ha hablado de la ética social y cultural que implica.

Indicó que el problema de la corrupción es que en el plano cultural, cuando una persona tiene un recurso, el que sea, ya sea monetario o de poder, trata de hacer justicia o de obtener un beneficio propio.

Refirió que es importante enfocar este tema y precisó que la cartilla moral del presidente Andrés Manuel López Obrador probablemente no corrija los problemas de conducta de las personas; lo que en realidad se necesita son acciones que indiquen que se está acabando con la impunidad.

Una de las primera sacciones que el Presidente debe implementar, apuntó, es erradicar la impunidad porque es determinante para la existencia de la corrupción.

El autor explicó que se debe hacer ver a la sociedad que este problema nos afecta porque si un delito menor, como el robo, queda impune, nos afecta a todos y éste a su vez está en el aire porque hubo un factor corrupto que impidió que la justicia se diera.

Indicó que existen campañas que han implementado sectores privados, como el Consejo de Comunicación, en el que se pretende capacitar a los ciudadanos en ética y eso, afirmó, es lo que necesita México,

“Se requieren dar capacitaciones en las empresas, en las escuelas a muy temprana edad, es algo que el gobierno debe hacer, sin dejar de lado todas las políticas anticorrupción.

“Si no atacamos el problema ético cultural, de poco va a servir todo lo demás que hagamos para combatir la corrupción. Hay que quitarnos esa mentalidad de que somos corruptos porque

sino podrían crear todas las leyes que quieran, pero si no erradicamos eso, no vamos a lograr muchas cosas”, indicó.