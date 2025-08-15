El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila solicitar 18 mil 159 millones de pesos en su anteproyecto de presupuesto 2026, que contempla el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos.

La Comisión Temporal de Presupuesto discutiría la propuesta este jueves, pero la sesión se pospuso a petición de los partidos políticos, que reclamaron que no se les envió la información.

Una vez que se avale, el proyecto pasará al Consejo General del INE para su aprobación, el próximo 18 de agosto.

Del monto total, 12 mil 452 millones de pesos corresponden al presupuesto base del INE, mientras que 5 mil 707 millones serán para la cartera institucional de proyectos.

Sin embargo, en este último apartado 3 mil 119 millones corresponden al presupuesto precautorio para una eventual consulta popular, que en caso de no solicitarse sería devuelto.

Este presupuesto representa una disminución de mil 486 millones 449 mil pesos (7.5%) con respecto al ejercicio de 2024, cuando el instituto tuvo que organizar la elección del Poder Judicial.

En la distribución por áreas, el monto más alto es para la Dirección Ejecutiva de Administración, con mil 603 millones de pesos; le sigue la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con mil 126 millones de pesos; luego, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 763.7 millones de pesos, y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 202.9 millones de pesos.

El presupuesto del INE para el año pasado fue de 19 mil millones de pesos, sumado a las prerrogativas de los partidos, que ascendieron a 7 mil millones de pesos, esto es, un total de 27 mil millones de pesos.

Lo anterior es tras el recorte presupuestal de 33% aprobado por la Cámara de Diputados, pese a que el INE advirtió que necesitaría más recursos para organizar la elección judicial.

Si bien el siguiente año no hay elecciones a nivel federal, el INE deberá apoyar con las elecciones locales, así como continuar con el proceso de organizaciones y asociaciones en busca de convertirse en partido rumbo a 2027.

El representante del PAN, Álvaro Malváez, subrayó que no se puede aprobar un acuerdo que no sea de conocimiento de todos los integrantes.

“Estamos por aprobar un acuerdo en el que no se nos hizo llegar, como se había comprometido, la información respecto al agregado de los apartados que establecen el presupuesto, y que adicionalmente, no sé si ustedes ya lo conozcan, al menos a las oficinas del PAN no llegó este acuerdo”, expuso.

Jaime Castañeda, representante de Morena, recordó que desde hace varios años ha solicitado que cuando discutan el presupuesto se envíe el desagregado con las claves, porque de otra manera tienen que hacer el cruce de información.

“Falta el acuerdo y falta la información; no es la primera vez, tenemos varios años con esta circunstancia y es importante que esto no ocurra”, apuntó.

La consejera Norma de la Cruz, presidenta de la comisión, propuso el receso a fin de que las representaciones de los partidos políticos puedan revisar la documentación, y pidió que se analice por qué no les llegó esta misma.

En cuanto al presupuesto de partidos políticos, que se discute por separado, se perfila un monto de 7 mil 737 millones de pesos, pero aún no se hace la distribución por partido.