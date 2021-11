“Paquete Económico 2022 frena evasión”: Ricardo Monreal

Al aprobar con su mayoría el Paquete Económico 2022, los senadores de Morena hemos dotado al presidente Andrés Manuel López Obrador de un instrumento fundamental para evitar la evasión, la elusión y la corrupción, aseguró el líder de esa bancada en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

El Senado de la República turnó ayer al Jefe del Ejecutivo federal la Ley de Ingresos 2022 que prevé que el gobierno federal obtenga recursos históricos por un monto de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos en el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual se logrará con nuevas atribuciones fiscales para millones de mexicanos, entre ellos los jóvenes que cumplen 18 años y que aún sin tener empleo deberán darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incrementos en los costos de los pasaportes y una mayor deuda pública.

En un video publicado en redes sociales, el legislador destacó que con la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos avaladas la madrugada de ayer miércoles, el gobierno federal tendrá los recursos suficientes que el México moderno necesita para enfrentar los desafíos en el periodo pospandemia.

“Estamos otorgándole lo que nosotros consideramos indispensable para la recuperación económica, para la salud, para los temas fundamentales de infraestructura que requiere el país (…) Es muy importante decirles que en el grupo mayoritario respaldaremos al presidente López Obrador, es nuestra convicción, y somos parte de un movimiento que no vamos a traicionar a México”, argumentó Monreal Ávila.

El legislador morenista subrayó que durante las 15 horas de la sesión se registró un debate respetuoso, donde no hubo violencia, “un debate que fue serio, de nivel. No faltaron, en ocasiones, los momentos difíciles y álgidos, pero el Senado está libre, la Cámara Alta está tranquila, el Senado de la República no está rodeado con tanquetas ni con policías ni soldados”, indicó.

En otro video que grabó acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que los legisladores de la mayoría, Morena PT, PES y PVEM decidieron respaldar al Presidente de la República “con los instrumentos financieros y económicos más importantes para poner a funcionar al país, para reactivar la economía pos-Covid, para invertir en salud, en infraestructura, en educación, en combate a la pobreza y en bienestar”.

La bolsa de recursos que obtendrá el gobierno federal es de casi un billón de pesos superior a la de 2021, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación fue 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos.

El Paquete Económico 2022 avalado por el Senado en una sesión de más de 15 horas que concluyó la madrugada del miércoles incluye además de la Ley de Ingresos 2022, la Miscelánea Fiscal y la Ley de Derechos, las cuales fueron turnadas al Jefe del Ejecutivo federal. Con ello, la Cámara de Diputados iniciará la próxima semana el debate y la aprobación del Presupuesto Federal de Egresos 2022.

El aumento de recursos en la Ley de Ingresos 2022 que fue calificado como histórico por los propios senadores de Morena, se logró gracias a la Miscelánea Fiscal y a la Ley Federal de Derechos, que contemplan nuevas obligaciones fiscales para millones de jóvenes mayores de 18 años, quienes serán inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el acotamiento a los donativos para organizaciones sociales y un mayor endeudamiento público, entre otros rubros.

La Ley de Ingresos 2022 también contempla un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.1% y un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Además estima una producción de petróleo de un millón 826 barriles diarios y una cotización promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación de 55.1 dólares el barril.