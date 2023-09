El diputado federal por Morena, Antonio Pérez Garibay, quien este domingo se registró para competir por la candidatura al gobierno de Jalisco, retó a ciudadanos, periodistas y organizaciones civiles a buscarle "trapos sucios", para comprobar que es un político que está limpio.

En conferencia de prensa, el papá del piloto Sergio "Checo" Pérez aseguró que los tapatíos exigen a un mandatario limpio y transparente, dispuesto a erradicar la corrupción de tajo.

"No políticos, no rateros y no traidores, y los invito a que me hagan un scouting, y si encuentran algo malo, que lo publiquen, yo les digo que Antonio Pérez es amigo de todos los expresidentes y presidentes, pero nunca he hecho negocios con ellos, y de eso de trata, de ser transparente, y eso es lo que requiere Jalisco", expuso.

Recordó que él se forjó en la cultura del esfuerzo y explicó que el haber nacido en condiciones de pobreza le permite conocer de primera mano las necesidades de las y los jaliscienses.

"Mi pobreza me forjó, el haber nacido de la forma en que nací, a través de una partera, el haber caminado las calles de Jalisco con mi cajón de bola siendo un bolerito de los 8 a los 14 años. Llegué a esta tierra sin nada, pero no me quiero ir sin darlo todo, voy por la gubernatura de Jalisco", indicó.

Pérez Garibay se registró este domingo para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Jalisco.

El diputado aseguró que de llegar a ser gobernador, "Jalisco va a ser una tierra de progreso". Sostuvo que él erradicará la inseguridad en el estado.

"Mi compromiso es hacer de Jalisco el estado más seguro del país, voy a ser su gobernador de la salud, de la educación y de la economía", señaló.

Aclaró que no se aferra a los cargos, por lo que está dispuesto a respaldar a un mejor perfil.

"No me aferró a los cargos, estoy seguro de que soy la mejor opción, pero si yo viera que existe un mejor perfil, metería reversa y apoyaría a esta persona", expresó.





