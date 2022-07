PAN: si no se invierte en la CFE, apagones empeorarán

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, expuso que ante las tormentas que afectan a varias regiones, así como la falta de mantenimiento e inversiones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han provocado cuellos de botella en transmisión y generación de energía, y con ello, los apagones no sólo en Veracruz, sino también en todo México seguirán empeorando.

“La noche del miércoles, los habitantes de Veracruz, Boca del Río y Cardel, vivimos un megaapagón, y esto es una constante conforme los cambios de clima a los que nos somete la naturaleza, la falta de mantenimiento y la nula inversión que hay en el sector energético; esto provoca pérdidas no sólo a las empresas, sino a los más de 800 mil habitantes de esta la zona conurbada”, reprochó el senador.

Recordó que como integrante de la Comisión de Energía en la Cámara Alta, constantemente ha solicitado un mantenimiento e inversión en la paraestatal eléctrica, así como la reclasificación para que los veracruzanos paguen menos tarifa de consumo de energía.

“Nuestra empresa de ‘clase mundial’ no invierte, y nuestros gobernantes promueven leyes arcaicas donde los que pagan los platos rotos son los consumidores, las familias veracruzanas y las del país que pagan por un mal servicio en el que hay constantes apagones de hasta un día completo. Estamos peor, ahora la luz está más cara y más escasa”, dijo.

Refirió que la semana pasada se registró otro apagón en los municipios de Alvarado, Catemaco, Lerdo, San Andrés Tuxtla, Úrsulo Galván y Zempoala, afectando a más de 140 mil usuarios, y lo mismo ha pasado en estados como Tabasco, Tamaulipas, Campeche, Sinaloa, entre otros.

“La CFE tiene que invertir, si no se hará parte de nuestra realidad vivir los apagones, no sólo en la entidad, sino en todo México, esto seguirá empeorando, y tal parece que Morena quiere que no sólo normalicemos la violencia, sino también vivir en la oscuridad”, lamentó.