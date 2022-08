PAN. AMLO no está por encima de la Constitución; GN no puede pasar a Sedena

El Presidente no está por encima de la Constitución, la Guardia Nacional debe seguir adscrita a la Secretaría de Seguridad por ser de carácter civil, así lo establece nuestra Carta Magna, afirmó el senador de la República, Julen Rementería del Puerto.

Lo anterior, ante el anuncio del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que través de un decreto, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin pasar por el Congreso de la Unión.

“El Presidente sabe que no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso por eso busca esta “militarización” de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena no por la vía de una reforma constitucional sino por decreto, y ya basta de decretazos, él no puede estar por encima de la Constitución”, indicó.

Rementería del Puerto destacó que, el artículo 21 de la Constitución, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, son de carácter civil.

“Es ilegal pasar la Guardia Nacional a Sedena aunque sea por decreto presidencial, el titular del Ejecutivo nuevamente está violando las leyes y transgrediendo la democracia y sus caprichos lo combatiremos ante las instancias judiciales, para evitar a toda costa que Morena militarice el país”, sentenció.

