Palacio Nacional solo presenta fisuras estéticas por sismo de 7.5

Personal de Protección Civil de Palacio Nacional informó que hasta el momento el inmueble histórico solo presenta fisuras estéticas, nada de consideración.

En entrevista con medios tras el sismo, indicaron que debido a esto los trabajadores de la también residencia del presidente Andrpés Manuel López Obrador pueden regresar a laborar, pero se les pidió que no utilicen los elevadores.

“No hay ningún problema para que utilicen sus oficinas, que suban por escaleras, no hay nada de peligro, y ya pueden trabajar de manera normal. No hubo ningún daño, hay fisuras de no consideración, solo estéticas”.

Sin daños por sismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no se reportan daños por el sismo de 7.5 que sacudió el Valle de México y los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Morelos.

Acompañado por los secretarios de Seguridad, Marina y Defensa Nacional, el titular del Ejecutivo se comunicó con David León, coordinador de Protección Civil, quien confirmó que se trató de un movimiento telúrico de 7.5.

“El mayor del año pasado fue de 6.5%, ahora fue de 7.5. Afortunadamente no tenemos daños”.

El Presidente de México instruyó a su gabinete a llamar a la población a que actúe con precaución por las posibles réplicas que se puedan presentar.

“Que nos cuidemos todos sin angustia y sin desesperación”, dijo.

fml