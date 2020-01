Padres de niños con cáncer buscan entrar a Palacio Nacional

CDMX.- Papás de niños con cáncer que se atienden en el hospital Infantil Federico Gómez, en el Hospital Regional de Alta especialidad de Ixtapaluca y el 20 de noviembre del ISSSTE tratarán de ingresar a Palacio Nacional para exigir al presidente que se comprometa por escrito a que no habrá más desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional.

Luego de que el titular del Insabi, Juan Ferrer aseguró que el medicamento ya estaba en el Federico Gómez y no era necesario bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Israel Rivas, comentó que no sólo exigen abasto en esta unidad médica, sino en todo el país, puesto que se reportan faltantes al menos en 9 estados.

"Hay desabasto en Oaxaca, Acapulco, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Puebla, Nuevo León y Chiapas, que no vengan a decirnos que ya se solucionó".

Reyna Citlali Solis Arellano, contó que su hijo murió hace 8 meses por complicaciones de la leucemia linfoblástica que padecía, su hijo era atendido en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, recordar sus luchas para que no le dejarán de aplicar tratamientos la motivó a sumarse a estos padres de familia y exigir fármacos .

"Es necesario que los atiendan, hay muchos papás con la esperanza de que sus hijos se cubren, yo viví carencias en el ISSSTE, metí escritos y es desgastante, por eso estoy aquí, para ayudarles a levantar la voz".

Adriana Osorio, es mamá de una niña diagnisticada con leucemia linfoblastica aguda, ella denunció que en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca no hay vincristina y no les han dicho cuando llegara.

"Estamos aquí porque hay desabasto de vincristina, nos dijeron que se pondrían en contacto con la directora del hospital pero no nos han llevado medicamentos. No es solo un hospital con desabasto es a nivel nacional y no es justo, queremos que el presidente cumpla lo que prometió en su campaña".