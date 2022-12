Otra vez dejan fuera a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente de San Lázaro

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobaron la integración de la Comisión Permanente en la que volvieron a dejar fuera a Movimiento Ciudadano.

El acuerdo establece que la bancada de Morena tendrá ocho lugares; PAN, cinco; PRI, tres; PVEM, dos, y un espacio para el PT.

Como pasó en la legislatura pasada, el PRI acordó darle uno de sus espacios al PRD, que será ocupado por el coordinador Luis Espinoza Cházaro.

Al respecto, el coordinador de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez, recordó que ya existe una sentencia para que su bancada ocupe un lugar en la Permanente, por lo que denunció “castigo a MC”.

“El argumento en las anteriores ocasiones es que ya se había constituido la Comisión y que no se podía pasar por encima del pleno y que no se podía tomar una decisión de atropellar las facultades del pleno por parte de la Jucopo. Esa era la discusión jurídica. Por eso el Tribunal dictó que la sentencia estaba en vías de cumplimiento porque además hubo un compromiso firmado por la JUCOPO de que se emitía no solamente una comisión, una integración plural de la Comisión Permanente sino reglas para garantizar esa integración en las próximas ediciones de la Comisión Permanente. No se hizo así se vuelve a excluir a MC hay un castigo a nuestra posición política”, acusó.

El legislador adelantó que recurrirán nuevamente ante las instancias correspondientes para impugnar el acuerdo.

Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, puntualizó que derivado del debate, se determinó que por el número de sus bancadas, ni PRD ni MC tienen derecho de participar en la Permanente.

“En ese sentido la Jucopo volvió a ratificar esta integración, y nosotros insistimos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se está excediendo al intervenir en la vida interna de la Cámara de Diputados, porque elegir a los integrantes de la Permanente es un acto soberano y autónomo de la Cámara de Diputado y que no admite injerencias del Poder Judicial”, expresó.

El legislador guinda dijo que todos los partidos, con excepción de MC, votaron a favor de la integración: “Seguiremos sosteniendo que no ha lugar a la resolución del Poder Judicial de la Federación, lo que será ratificado mañana en el pleno”.

