Organizaciones campesinas amagan con radicalizar acciones en San Lázaro

Organizaciones campesinas amagaron con radicalizar acciones en caso de que los diputados no reasignen 24 mil millones de pesos para los diversos programas de apoyo al agro.

“Nosotros vamos a seguir ahí, nosotros no queremos reventar el país pero de que se queme la casa del vecino a la casa mía, mejor que se queme la casa del vecino”, advirtió Serapio Vargas, vicepresidente nacional de la organización Producto Maíz y presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa.

Vargas y Heraclio Rodríguez, líder agrícola, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sostuvieron este miércoles un encuentro con los líderes parlamentarios en aras de llegar a un acuerdo que desbloquee San Lázaro y permita la aprobación del Presupuesto 2020, sólo si hay más recursos para el campo.

Aunque existe la posibilidad de que en un rato más se libere al menos un acceso para que entren los coordinadores parlamentarios, el amago de las organizaciones es no moverse e impedir la sesión, prevista para este viernes, en que vence el plazo para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020.

También lee: Organizaciones campesinas se enfrentan a golpes afuera de San Lázaro

“Podemos incrementar la movilización, esto que hay (el bloqueo) es lo menos drástico, nosotros podemos quemar camiones en la esquina de la Cámara, podemos sacar sangre y pintar la palabra presupuesto con ella, no estamos pensándolo pero podemos hacer muchísimas cosas que no queremos y que no tienen ni idea ...el gobierno debe aprender a escuchar, ellos ya saben quiénes somos y ninguno de los liderazgos que están ahí no es ni débil ni cobarde”, advirtió Vargas.

“Somos optimistas pero como queremos la paz nos preparamos para la guerra por eso estamos así” ya que hasta ahora no hay nada firme que asegure que habrá recursos, “ni nos han ofrecido nada”, dijo.

“O logramos reasignaciones o moriría el campo, la agricultura comercial, la derrota no está en nuestro diccionario”, refirió.

En el encuentro con los legisladores, las organizaciones campesinas pidieron esas reasignaciones por 24 mil millones de pesos para los diversos programas del campo: agricultura comercial, infraestructura, aseguramiento, fomento a la ganadería y otros.

También lee: Por plantón, diputados pasan para mañana aprobación del Presupuesto 2020