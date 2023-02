Oposición llama a Morena a no imponer su mayoría en elección del Comité Técnico para elegir Consejeros del INE

Los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, llamaron a el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a buscar consensos y no imponer su mayoría, en la elección de los tres integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de elegir a los mejores perfiles para ser consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros, me atrevo a hablar por Van por México, estamos resueltos a que si se alcanza un acuerdo más allá de cuotas, no nos interesan las cuotas, si se alcanza un acuerdo de hombres y mujeres que de verdad trascienda los colores, estaríamos a favor, pero sí esto no se respeta evidentemente estaremos en contra”, declaró Romero Herrera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por su parte, Espinoza Cházaro solicitó que “no impongan su mayoría porque la mayoría ponderado que ellos tienen, no requiere de los votos de nosotros para que lo puedan procesar, pero yo espero que el coordinador Mier tenga altura de miras para que se pueda lograr un acuerdo”.

Este jueves, en punto de las 13:00 horas, los coordinadores parlamentarios sostendrán una reunión privada para elegir a las o los tres integrantes del Comité que le corresponden a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Previo al encuentro, los coordinadores del PRI, PAN y PRD sostuvieron una reunión en la que acordaron conformar una lista de unos 15 perfiles, que para ellos, son personas imparciales que merecen estar en el Comité.

“Ya nos reunimos, vamos a plantear una serie de nombres y buscar que de la Junta de Coordinación Política salgan perfil técnicos y no partidarios, que permitan que haya una buena selección de las quintetas”, expuso el líder perredista.

De acuerdo con Jorge Romero, serán entre 10 y 15 propuestas las que pondrán en la mesa este jueves, sin embargo, también acordaron no dar a conocer los nombres hasta que concluya el encuentro.

“PRO, PAN y PRD nos vamos a poner de acuerdo junto a todo el catálogo de personas que vamos a proponer Y esperamos que con ello lleguemos a un acuerdo global con los otros partidos. Todos sabemos que ellos con su mayoría pueden hacerlo sin nosotros si quieren, que se pueden imponer, pero confiamos en que haya voluntad de la mayoría para actuar con decencia y con objetividad”, declaró.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), designó a María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón para integrar el Comité Técnico de Evaluación, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a Ernesto Isunza Vera y a Araceli Mondragón González. Los cuatro perfiles serán votados este jueves al interior de la Jucopo, mientras que en el mismo acto, los coordinadores parlamentarios elegirán a los tres integrantes que les corresponden.



