Oposición está "inamovible" en rechazo a reforma de Fuerzas Armadas, reconoce Monreal

Minutos antes de la instalación de las comisiones unidas que dictaminarán la minuta de ampliación del plazo para la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no tiene los votos que se requieren para aprobar la reforma en el Pleno.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que ha hecho un esfuerzo “mayúsculo” para convencer a los grupos parlamentarios y a los senadores de oposición, pero están en una posición “inamovible”.

“No puedo revelar los acuerdos y las conversaciones que he tenido con ellos porque es faltar a la confianza, pero sí puedo decir que mantienen una posición ahora más inamovible que en otras ocasiones. Estoy intentando buscar alternativas, pero en esta ocasión veo a los integrantes de los grupos parlamentarios distintos a los nuestros más firmes en su decisión, sin movimiento, pero nos quedan unas horas y no me cansaré de seguir dialogando. Estoy haciendo un esfuerzo mayúsculo de diálogo y de flexibilidad, buscando alternativas, proponiendo alternativas para que nos pudieran acompañar en esta reforma constitucional”, declaró ante los reporteros.

Se le preguntó si la bancada de Morena está dispuesta a modificar la minuta, a lo que respondió que no adelantará vísperas. “No quiero adelantar propuestas o contrapropuestas pero estamos intentando hacer lo mejor posible para que podamos lograr un consenso y lograr la mayoría calificada. Estoy en eso, no podría en este momento adelantar vísperas”.

Fuentes extraoficiales señalaron que además de que a Morena y sus aliados les hacen falta 11 votos en el pleno para aprobar la reforma, hay cuatro senadores de la 4T que han expresado sus dudas de votar a favor.

