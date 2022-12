Oposición da la espalda a Monreal: se definió tarde

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, desinvitó a Ricardo Monreal para unirse a las filas de la oposición, con la posibilidad de ser candidato de Va por México para las elecciones presidenciales de 2024, mientras que para el dirigente del PAN, Marko Cortés, Monreal Ávila no se definió a tiempo, por lo que “se perdió la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia”.

Para el líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, el voto de Monreal Ávila en contra del plan B “es un gesto histórico para la vida democrática del país”, por lo que reconoció al político morenista y afirmó que “no está descartado” abrirle las puertas en su partido.

En conferencia de prensa, el líder del partido del sol azteca detalló que para Monreal Ávila “esa ventana ya se cerró”.

“Esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada, llegamos a decirlo, yo lo dije personalmente que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones de 2024, pero ya no lo vemos así”, puntualizó.

Zambrano Grijalva explicó que ya platicó personalmente con Ricardo Monreal, quien no se definió a tiempo.

“Yo personalmente le dije: ‘Ricardo, estás perdiendo tiempo precioso, es momento de definiciones’, y él me dijo: ‘No, yo voy a seguir dando la lucha adentro’, le expuse: ‘Tu lugar está acá, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí ya no cabes, ya no te quieren allá, acá está tu campo de actuación para que puedas ser considerado a una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura’. Fue lo que platicamos, pero ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana”, expresó el líder perredista.

El dirigente nacional detalló que el voto de Monreal Ávila en contra del plan B dejó de manifiesto que no tiene el respaldo ni siquiera de su bancada, lo que le restó peso político.

“¿Con qué peso entraría él a un proceso al que queremos darle ya la formalidad y la luz verde para caminarlo en las próximas semanas? Si al definir un método él llegara a tomar una decisión y decir yo quiero participar, bueno, ya decidiríamos”, declaró.

Por su parte, el panista Cortés Mendoza afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL, que el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores se perdió de una oportunidad invaluable.

Agregó que el voto en contra del morenista al plan B resulta “irrelevante” para la oposición, pues nunca se definió por un partido político u otro.

“Yo creo que se le fue una gran oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. La actuación de Monreal Ávila parece más una simulación como para tratar simplemente de lavar cara, yo creo que en esto somos o no somos, y por eso es que al final termina siendo irrelevante”, aseveró.

En el naranja “no está descartado”

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, reconoció a Monreal Ávila por haber votado en contra del plan B en la reforma electoral.

“Entiendo que no tenga por qué llevar al suicidio a sus compañeros, pero lo que hizo no es poca cosa, no recuerdo a ningún coordinador de la bancada oficialista que haya votado abiertamente en contra de una iniciativa presidencial y que además la haya calificado como una iniciativa inconstitucional y que haya aportado los elementos, en ese sentido lo reconozco absolutamente, me parece un gesto histórico para la vida democrática del país”, subrayó.

El líder naranja calificó de “muy mezquino” que los otros partidos de oposición le cierren la puerta al morenista, “porque hace 15 días le estaban rogando que fuera el candidato y hoy los están descalificando. El PRD así se comporta, así fueron con [Marcelo] Ebrard, así han sido otros”.

Detalló que para Movimiento Ciudadano no son los tiempos para hablar de los temas electorales de 2024, pero adelantó que para ellos, Monreal Ávila no está descartado.

“No son los tiempos, no hemos pensado en platicar ni con él ni con nadie de esos temas, pero no está descartado. Nosotros ni lo invitamos ni lo desinvitamos, ni le abrimos ni le cerramos las puertas, tenemos nuestra lógica propia en Movimiento Ciudadano y él tiene la suya en Morena, creemos que no son los tiempos y no hablaremos ahora de temas electorales ni con Ricardo Mon- real Ávila ni con nadie, pero a Ricardo Monreal le tenemos respeto político”, precisó.