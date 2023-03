"Nunca he violado, ni violaré la Ley Olimpia", aclara Rocío Abreu tras señalamientos a Lilly Téllez

La senadora de Morena, Rocío Abreu utilizó el espacio legislativo para defenderse de la polémica generada tras el conflicto que protagonizó con la senadora del PAN, Lilly Téllez, en donde le hizo mención de la existencia de un video íntimo por lo que fue señalada de pretender violar la Ley Olimpia.

"Nunca he violado, ni violaré la Ley Olimpia, como legisladora sé muy bien el contenido y alcance, de hecho yo la voté para su promulgación" puntualizó la senadora de Morena.

En su participación refirió que fijaba su postura por los señalamientos que surgieron principalmente en medios de comunicación, cuyos titulares la señalaban de haber ejercido violencia política de género.

"Como política llevo una trayectoría de más de 20 años y he respetado siempre a mis compañeras y compañeros a pesar de nuestras diferencias políticas", describió Abreu apelando a que se trataba de doble moral el señalarla a ella por ejercer ese tipo de violencia.

"Me parece de doble moral pedir el cese de la violencia de género cuando es ella, quien la encabeza y la provoca", afirmó.

Cabe recordar que fue en la sesión donde se discutía la aprobación del Plan B, cuando Lilly Téllez comenzó el confrontamiento tras mencionar el reciente videoescándalo en el que se observa a Abreu recibir dinero, por lo que ella pidió la palabra para defenderse e hizo alusión a que había un video no apto para menores de edad que podrían filtrarle a la senadora del PAN.

"Lo que literalmente dije y aclaro: va a salir tu video y lo dije así como me filtraron el video a mí en cualquier momento los emisores del video lo pueden filtrar a cualquier otra persona, eso es muy diferente a que lo publique una servidora", señaló pidiéndo que se verifiquen los ataques en las intervenciones de Téllez.

"De mi parte jamás verán que publique un video de esa índole y menos de una mujer, no es mi estilo, yo sí tengo límites" finalizó la intervención.

Sube de tono pleito personal entre Lilly Téllez y Rocío Abreu en el pleno

Téllez aseguró que Abreu había aceptado que todos los senadores de Morena han recibido dinero en efectivo en esas mismas oficinas.

“Reciben billetes, un montón de billetes a la vista de todo el país, advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes y todavía vienen aquí y no quieren que les digan ‘bola de corruptos bribones burócratas’. Señores, para eso les pagan, para que afronten la realidad yo lo siento mucho senadora, por fortuna ustedes se enteraron por mí de las tranzas de García Luna, porque yo sí lo estuve denunciando durante años en cambio ustedes de la mafiocracia llegaron a hacer las cosas peor”.

En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del Fondo pesquero, por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas.

“Lilly, no te preocupes, ya va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, señaló.

