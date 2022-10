Nunca cometí delito alguno: David León sobre dinero entregado a Pío López Obrador

David León, excoordinador nacional de Protección Civil, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que nunca cometió un delito y que cuando fue videograbado entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, no era servidor público, algo que pudo acreditar ante las autoridades.



Ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, señalado por probables delitos electorales por videos difundidos en agosto de 2020 en los que se observa a David León entregandole sobres con dinero en efectivo al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes encuentros que sostuvieron en 2015.



Al respecto, contó en la entrevista radiofónica que cuando se dio a conocer el caso, tomó la determinación de dejar el cargo para enfrentar las acusaciones y colaborar a la integración de la carpeta de investigación y que justamente se alejó del ojo público para evitar entorpecer la misma. “Este paréntesis ha sido difícil, doloroso”.

"Nunca he cometido delito alguno"

Enseguida, afirmó que nunca cometió “delito alguno” y agradeció "que la autoridad haya agotado todas las investigaciones porque se determinó que nunca he cometido delito alguno”.



“En esos años yo no era un servidor público, esas eran actividades privadas, y todas esas actividades, publicadas o no, se han regido conforme al derecho y el marco de la ley… eso es lo que he acreditado ante la autoridad”.





Por último señaló que, contrario a lo que se ha dicho sobre que este hecho pudiera ser el “ocaso” de su carrera en el servicio público, mencionó que “cualquier ocaso es promesa de amanecer”.





