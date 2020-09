Nos robaron la presidencia; soy el presidente de la Cámara en el corazón de la gente: Noroña

El vicecoordinador del PT y aspirante a la presidencia de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña acusó que le robaron este cargo, pero dijo que le basta con saber que es el presidente de la Cámara de Diputados en el corazón de México.

Al fijar su posición durante la votación de la elección de la nueva Mesa directiva, Fernández Noroña dijo: “Yo soy presidente de la Cámara en el corazón de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso, estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones, y estoy con ellos, me juego la vida por este movimiento, nos jugamos todo lo que tenemos por este movimiento”.

Además, acusó que los cuatro diputados del PRD que se sumaron al PRI para robarle la presidencia, quedarán con la vergüenza de toda la vida de haber sido priistas por 15 minutos.

“Los diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido priistas por 15 minutos para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que por derecho nos correspondía porque nosotros llegamos a la Cámara con 61 legisladores; Morena con 192, el PAN con 81, PES con 56 y el PRI con 45, el PRI no tendría legitimidad para subir de ese número”, afirmó.

Agregó que se quedó con cuatro expedientes de diputados de Morena que deseaban pasarse al PT, pero no los hizo oficiales para cuidar a Morena y que mantuviera la Junta de Coordinación Política.

“Tengo cuatro expedientes de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria y está Manuel López al cual le agradezco de corazón su apoyo que podría estar aquí en estos cinco expedientes y seríamos más que los que presentó el PRI para legítimamente presidir la Cámara de Diputados y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política, que contrario a las campañas que nos han hecho hemos sido y seguiremos siendo unos aliados leales de la 4T, no vamos a romper la coalición Morena, PT, PES y Verde, vamos a seguir apoyando con todo al compañero Andrés Manuel López Obrador”.

