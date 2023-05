En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó por qué vive en un departamento de Palacio Nacional y de sus hábitos para realizar sus actividades como mandatario federal junto a su familia.

En el Salón Tesorería, López Obrador explicó que en el recinto histórico murió Benito Juárez y que esa fue la razón por la que acogió el lugar histórico como su nueva residencia.

“¿Por qué vivo aquí? Pues por eso, y no es un palacio, vivo en un departamento que construyó para descanso (Felipe) Calderón”, declaró López Obrador.

Peña Nieto le mostró el que sería su nuevo hogar

López Obrador relató que, una vez siendo presidente electo, visitó al entonces mandatario Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, quien le dijo: “'Le quiero mostrar algo que le va a gustar', ya me llevó al departamento y como yo hablaba de que iba a vivir aquí, me mostró el departamento y le dije ‘pues ya está, solo falta convencer a Beatriz (Gutiérrez Müller), que todavía no termino de convencerla’”.

También explicó que el inmueble mide aproximadamente 200 metros cuadrados y que vive “sin lujos de ningún tipo”.

"Aquí vivió Juárez, aquí está la historia"

El presidente López Obrador declaró que reside junto a su familia en Palacio Nacional “porque aquí vivió Juárez, porque aquí está la historia del país; aquí en la intendencia, estuvo preso, antes de asesinarlo, el presidente Madero. Este lugar está lleno de historia, está toda la historia de México”.

¿A qué hora despierta AMLO?

Otro motivo por el que López Obrador vive en el recinto histórico confesó, es porque se puede despertar más tarde.

“Además estoy pendiente y me ahorro un tiempo de sueño porque venir de Tlalpan (donde antes vivía), me tendría qué levantar un poco más temprano, aquí me levanto a las cinco, allá tenía que levantarme al cuarto para las cinco, cuatro y media”, comentó.

Mencionó que a las 06:00 horas ya se encuentra encabezando la reunión de gabinete, “entonces estoy cerca, entonces por eso estamos viviendo aquí”.