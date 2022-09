Si no se aprueba plazo para que Ejército siga en las calles lo vamos a respetar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no se aprueba la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanecen hasta 2028 en labores de seguridad pública, su gobierno no violará la Constitución y los militares dejarán de participan en estas tareas porque “no vamos a violar la Constitución”.

Pero reprochó que se le hace extraño que los senadores del PAN no quieran a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pues recordó que cuando estuvieron en el poder “utilizaron al Ejército de manera ilegal”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal recordó que en una entrevista que dio el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Felipe Calderón en 2010, acepta que las labores de seguridad publica que hacían eran ilegales o no se ajustaban al marco constitucional.

“Lo que se me hace extraño es que no quieran que legalmente el Ejército y la Marina ayuden en labores de seguridad porque cuando ellos estuvieron en el gobierno utilizaron al Ejercito de manera ilegal. No tenían facultades los militares para actuar en labores de seguridad pública y sin embargo lo hicieron. Estaba viendo un tuiter de Pedro Miguel de una entrevista que le hacen al secretario de la Defensa de Calderón creo que en 2010, pero el tuiter salió ayer y la entrevista sale en La Jornada y él dice que están conscientes de que las labores que está llevando a cabo son ilegales o no se ajustan al mandato constitucional y dice ahí que van a tener ahí al Ejército 5-10 años más de esa manera y piden que se presente una iniciativa para que se regularice la actividad del Ejército.

“Entonces, ¿Cómo se atrevieron a violar de esa manera la Constitución? Ahora se niegan a que exista una reforma y que el gobierno o en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional participe en el marco de la norma constitucional, porque nosotros, si ellos no aprueban que se amplié el plazo en marzo del 24 no podríamos, porque no vamos a violar la Constitución, no somos como ellos, con todo respeto.

En Palacio Nacional, el Mandatario agregó: “Imagínense, si así cuidamos y estamos pendientes y hay mucha conciencia al interior del Ejército que no se deben de violar los derechos humanos, imagínense después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay -toco madera - una masacre, pues no lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera. Es no participa, no participa”.

