Carla Escoffié, docente de la Facultad libre de derecho en Monterrey señaló que la aprobación de la iniciativa para limitar aumento de rentas “no va a cambiar absolutamente nada, o sea, materialmente las cosas van a seguir como están”.

El jueves 22 de agosto, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional para ponerle un tope más bajo al aumento de las rentas en la capital del país.

Con 50 votos a favor se aprobaron en lo general y en lo particular modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda para que el incremento de la renta nunca sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, “respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.

Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.

Lee también Congreso de CDMX aprueba tope en rentas; aumento no podrá ser mayor a la inflación

En entrevista para MVS Noticias, la también redactora de EL UNIVERSAL, dijo que “realmente fue una reforma exprés que no se tomó el tiempo de atender ciertas reflexiones, cuestionamientos y observaciones de distintas personas”, debido a la velocidad en la que se llevó a cabo esta iniciativa.

“Por ejemplo, no toca el tema del arrendamiento, que es algo que hemos venido exigiendo hace tiempo, pero ni siquiera queda claro que autoridad va a estar encargada del registro, es decir, cómo se va a garantizar que la gente vaya se registre porque, así como está la iniciativa si alguien no registra en el arrendamiento, no va a pasar legalmente absolutamente nada”, detalló.

También consideró que no cambiará algo: “yo sinceramente pongo en duda de que tenga un impacto, porque, así como está, me parece deficiente y que no da garantías reales de que pueda cumplirse, yo creo que es como si no se hubiese hecho nada”, señaló.

Lee también Realizan mega aseguramiento de alrededor de 7.2 toneladas de cocaína, el mayor decomiso durante esta administración





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr