El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su iniciativa de reforma a las pensiones busque que el gobierno se quede con el dinero de las cuentas individuales de los trabajadores, pues manifestó “¡No somos ratas, no somos corruptos!”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que esta reforma será general, tanto para los trabajadores que están en el sistema del Seguro Social como para los que están en el ISSSTE.

“Ya he estado escuchando de quienes están pensando que, ¿Cómo se llama? (Sergio) Sarmiento que es opositor a nosotros y muy defensor de los patrones, está pensando...creo que escribió de lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No. ¡No somos ratas no somos corruptos!. No es eso”.

“Incluso aquí se habló sobre las afores y dijimos que no era un asunto de quien administraba la pensión sino del monto de lo que reciben los jubilados, quién se los entrega si es el gobierno o es una afore, ese es otro asunto, pero él ya está interpretando de lo que queremos nosotros es quedarnos con todos los ahorros de las afores. Eso fue lo que él manifestó, pues no”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Cómo me voy a quedar con el dinero si no soy corrupto”.

