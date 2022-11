"No se va a aprobar", dice AMLO sobre prohibición de instalación de nacimientos navideños

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana durante su conferencia de prensa matutina que el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara, sobre la prohibición de la instalación de nacimientos navideños en espacios públicos "no se va a aprobar".

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente dijo "Yo no estoy a favor de eso, yo creo que eso no tiene fundamento legal [...] creo que es contrario a la libertad religiosa".

También sostuvo que "no se va a aprobar [...] yo le digo al ministro, ¿por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene qué ver con la libertad religiosa, con la libertad de creencia? Juárez era anticlerical, pero no antireligioso".



"Además, es prohibir el nacimiento, la instalación del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social [...] si tiene idea de la historia, de Cristo, se va a saber de que siempre estuvo a favor de la justicia, por eso lo seguían lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo los poderosos de su época y por eso lo crucificaron", sostuvo el presidente.

El presidente López Obrador comparó a Cristo con Mahatma Gandhi.

"¿Cómo prohibir eso si es Jesuscristo, es como Gandhi, como en su momento (León) Tolstói?", dijo.

Y reiteró "mi opinión es que no eso no se debe de prohibir, es una tradición, una costumbre, además en qué daña? [... hay qué ver cómo está el proyecto, pero yo sí creo que no deberían meterse con eso".



