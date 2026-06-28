La Secretaría de Gobierno capitalina desplegó un operativo contra la venta de alcohol en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, en el marco de la Marcha del Orgullo.

Pese a estas medidas, a lo largo de Reforma se observaron decenas de puesto semifijos en los que se vendían cervezas y bebidas preparadas.

También hubo vendedores ambulantes que en hieleras, botes y carritos de supermercado transportaron cervezas frías, las cuales vendían en dos latas por 100 pesos.

La dependencia informó que sobre Paseo de la Reforma se decomisaron cientos de latas de cerveza, mismas que fueron vaciadas en las alcantarillas.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que se implementaron pruebas de alcoholemia a los conductores de los carros alegóricos.

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