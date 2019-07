“No se fijen en el cuerpo”, “no soy Salinas” y “no hagan sufrir a sus mamás”: las frases de la semana

Personajes de la política y el espectáculo dieron de qué hablar esta semana con sus polémicas declaraciones.

No hagan sufrir a sus mamás

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los delincuentes “no hacer sufrir a sus mamás y portarse bien”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que ya no son bien vistos quienes cometen un delito, pues aseveró que existe un cambio de mentalidad.

“Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás, a sus familiares. Ahí andan las mamacitas sufriendo porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia porque uno de los hijos o dos perdieron la vida”, expresó.



Video Pide AMLO a delincuentes no hacer sufrir a sus mamás

Nación Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a las personas a portarse bien, en especial a los delincuentes, pues las madres son las que más sufren

"No soy Salinas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, por favor, que no lo comparen con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por una supuesta partida secreta de los ahorros que se obtendrá de la Ley de Austeridad y que se aprobó que podría ser manejada discrecionalmente por el titular del Ejecutivo Federal.

"Todo esto de la partida secreta es de risa", dijo.

"Se acaba de autorizar la Ley de Austeridad y están inconformes y están diciendo que se va a manejar de manera discrecional el Presidente y eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Carlos Salinas les diría yo no me comparen, respeto por favor", expresó.

"Lo de la partida secreta, eso sí calientan. No soy Salinas, vamos respetándonos", dijo.

"Señor presidente, señor secretario escuchen a los policías"

El expresidente Felipe Calderón emitió una respuesta a las acusaciones y señalamientos de estar relacionado con las protestas de elementos de la Policía Federal en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, proyecto emblema del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

“Señor Presidente, señor secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse ustedes mismos nada más”, dijo Calderón al también explicar cuál es el plan para la Policía Federal hacia su transición a la Guardia Nacional.

“Álcenla p… pen…”

Cuando los diputados locales votaban el punto de acuerdo del perredista Víctor Hugo Lobo Román, sobre el ingreso de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Martín del Campo, miró al pleno de la diputación permanente y susurró: “Álcenla, pinches pendejos, por la negativa. Hijos de su pinche puta madre. Pendejetes de mierda”.

Jesús Martín del Campo no se percató que tenía el sonido abierto y sus palabras, casi un susurro, fueron escuchadas por los presentes quienes lo grabaron. De inmediato, el audio fue subido a redes sociales; el legislador negó hablar al respecto, una vez que concluyó la sesión.



Somos unas guerreras

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia de mujeres luchonas, guerreras, trabajadoras”, comentó en entrevista la actriz Sylvia Pasquel, luego de que en los últimos días fue noticia por las declaraciones que dio en un programa, donde habló de cómo las redes sociales se han convertido en la Santa Inquisición, y su familia, de ser admirada por el público, se había convertido en “un burdel lleno de prostitutas”.

“No somos fifís ni aviadores”

“No somos fifís ni aviadores, tampoco directores adjuntos”, reclamó Guillermo Ayala Alanís, uno de los cerca de 50 trabajadores de Canal Once que fueron despedidos en los últimos días.

"No hay dinero ni para la luz"

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo que el instituto no cuenta con recursos ni para pagar los servicios básicos, como la luz.

“Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente y a la secretaría de Hacienda. Les adelanto que entramos en números rojos ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos”, afirmó.



"Espero que no se fijen en el cuerpo"

El actor y diputado Sergio Mayer se sinceró y dijo que aquellos que esperan verlo con el cuerpo trabajado, tal y como lucía hace siete años que debutó en la obra "Defendiendo al cavernícola", podrían llevarse una desilusión ahora que se repondrá la puesta en escena en el Teatro López Tarso a partir del 8 de agosto.

“Llevo casi dos años que no me da tiempo de hacer ejercicio, lo hice toda mi vida y siempre fui muy disciplinado, hoy en salgo de mi casa 6 o 6:30 de la mañana para llevar a mis hijas a la escuela y de ahí me voy a las juntas de trabajo o a la Cámara de Diputados y a veces regreso 11 o 12 de la noche, es muy difícil y físicamente complicado”, declaró Mayer.

“Tengo 53 años y me siento bien, sin embargo no me siento como hace siete años, pero estoy muy contento y satisfecho de lo que estoy haciendo, me apasiona el tema legislativo, no tienen una idea de lo que disfruto del trabajo, del saber que puedes ayudar a otras personas, que eso lo que me importa hoy en día, quizá mi prioridad antes era verme bien, porque también vivía de eso, actualmente mi prioridad es la gente, la cultura, es mi familia. Espero que no se fijen en el cuerpo, sino que se fijen más en la interpretación y la actuación”, añadió.



ed