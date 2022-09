"No nos vamor a rajar, no fui un aspirante normal", dice Monreal a seguidores; reitera que no se confrontará con AMLO

Ricardo Monreal Ávila insistió en que a pesar de los dichos de presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a su abstención en la reforma de la Guardia Nacional, no se confrontará con él y se inscribirá en el proceso interno de Morena para ser candidato de ese partido en 2024.

¡Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar! ¡Vamos hacia adelante!, dijo durante la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, en el Monumento a la Madre, dijo “yo no fui corcholata, fui un aspirante normal”, por lo que, en su momento, participará y observará las reglas que la ley y la Constitución establecen.



Sin embargo, afirmó, que a los perfiles que ha nombrado el presidente “les vamos a vencer en su momento, los vamos a derrotar por la buena y con la buena manera de hacer política, porque vamos a hacer política de la buena, voy a ser el presidente de la reconciliación; de la reconciliación nacional”.



Agregó, que iniciar una batalla histórica y pacífica en el México moderno, progresista, “en el México en donde vivimos y que queremos la grandeza de sus hombres y mujeres”.



Por ello aseguró que no defraudará a la gente que lo sigue y lo acompaña, “sé lo que quiero. Tengo formación. Vengo desde abajo, muy de abajo, y sé lo que se sufre abajo en la casa, en la familia”, expresó ante miles de asistentes de la alcaldía Cuauhtémoc.



“¡Por eso estamos aquí, con fuerza, con un espíritu indomable, con un espíritu inquebrantable!, porque sé hacia dónde voy y sé de dónde vengo”.



Monreal Ávila reiteró que, durante 25 años ha luchado al lado del presidente López Obrador, por este momento estelar que vive el país, y afirmó que “vamos a caminar hasta el límite de nuestras fuerzas y de nuestra dignidad para seguir profundizando el cambio en México y profundizando la transformación de la vida pública del país”.



Incluso, no se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien reconoció como el dirigente social más importante que ha tenido México en los últimos años.



Monreal Ávila insistió que el país se encuentra en transición política desde el 2018, en el que, dijo, muchos de nosotros participamos para iniciar un proceso de transformación pública, política, económica y social al frente, con el ahora Presidente de la República.



El líder de Morena en el Senado recordó que hace 25 años fue candidato al gobierno de Zacatecas, por la izquierda. En ese momento, narró, todas las encuestas nos daban por perdido: 5 por ciento a la izquierda; 70 por ciento al PRI, pero en cuatro meses “les dimos la vuelta”.



Estado que, enfatizó, ganamos con legitimidad y con fuerza y se coinvirtió en el primer Estado gobernado por la izquierda.



“Así quiero en México, caminar una vez que logremos derrotar a todo el escepticismo y derrotar por la buena a los adversarios políticos, porque sé de dónde vengo, sé a dónde voy”.



Soy “zacachilango”; nací en Zacatecas, pero soy chilango de corazón. Goberné esta Alcaldía y esta Delegación, y lo hice con aplomo y con respeto a sus vecinos, manifestó.

