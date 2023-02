No me "encampanen", pide Adan Augusto a sus paisanos al recibirlo con un "¡Presidente, Presidente!"

Con el grito de “¡Presidente, Presidente, Presidente!, fue recibido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su tierra natal, Tabasco, a donde acudió a inaugurar el Puente Quintín Aráuz, obra reclamada desde hace 30 años por habitantes de esa comunidad indígena.

El titular de Gobernación señaló que es una de las obras de infraestructura más importantes de la administración federal por el beneficio para las y los indígenas Chontales, “justicia a quienes más lo necesitan”, afirmó, al anunciar también el próximo inicio de la construcción del centro de salud en esa región.

El funcionario escuchó también consignas en su favor como “¡Adán, amigo, el pueblo está contigo!” en apoyo a su eventual candidatura presidencial, por lo que pidió a sus paisanos que “no me encampanen, porque miren, si después se amachan, ¿qué voy a hacer yo? Miren, mejor, me da mucho gusto estar aquí con todas, con todos ustedes, aquí verdaderamente me siento entre hermanos, me siento como en casa, y eso que ahora me traen recorriendo el país de norte a sur, pero pues ya extrañaba yo”.

Aunque no quiso darle vuelo, ni hablar de sus aspiraciones presidenciales, el titular de la Segob sí aseguró que la Cuarta Transformación continuará en el próximo sexenio, en el que dijo, “habrá continuidad con cambio”.

Lee también: Fuera de Morena, casi todos los de izquierda fueron cooptados: AMLO

“Se los digo de frente. Sin ninguna duda, Quintín Aráuz y todos los pueblos marginados del país van a salir adelante, porque además esta Cuarta Transformación ya no la detiene nadie, va a haber continuidad con cambio, va a seguir consolidándose el cambio”, expresó.

Adán Augusto reprochó que los gobiernos del periodo neoliberal “vivían de explotar la marginación y la pobreza de todos ustedes”, pero ahora dijo, “pueden decir a los cuatro vientos que hay mucho presidente en Andrés Manuel López Obrador y que ese sí cumple su palabra”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rmlgv