El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, aseguró que no hubo ninguna ilegalidad en el cierre del periodo ordinario de sesiones la madrugada del pasado 29 de abril, porque se llevó a cabo de manera escrupulosa y con base en el reglamento de ese órgano legislativo y en la Ley Orgánica del Congreso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador de Morena puntualizó que las bancadas de oposición, organizadas en el bloque de contención, están en su derecho de impugnar esa sesión y las reformas que ahí se aprobaron, pero pronosticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les dará la razón porque no han expuesto argumentos válidos.

Enfatizó que es falso que se haya sesionado sin quórum legal o que se registraran violaciones a la ley al utilizar el patio de la vieja casona de Xicoténcatl como sede alterna, porque, dijo, “podíamos haber sesionado en cualquier espacio perteneciente al Senado, incluido el Teatro de la República, en Querétaro, y sería absolutamente legal.

“Yo soy un árbitro, yo respeto lo que hagan unos y otros, pero no es correcto, no puedo permitir que se exprese que hubo irregularidades en el proceso. Están buscando argumentos que no tienen fundamento, la verdad es que no hay materia. Si quieren interponer un recurso, que lo interpongan en la Corte, pueden ir a la Corte, pero con estos argumentos, si esos son sus argumentos, allá ellos”, expresó.

Aseguró que nunca se perdió el quórum mínimo legal de 65 senadores, como se quiere hacer creer en versiones que se han difundido en redes sociales y en la prensa.

“Nosotros llegamos a tener 67 senadores en varios momentos, de eso dan cuenta las votaciones que hubo. El senador (José Antonio) Álvarez Lima, que estaba convaleciente en una operación, llegó; la senadora Ifigenia (Martínez), que estaba convaleciente también por una infección estomacal, llegó. Tuvimos en ciertos momentos 67, 66, y cuando alguno de ellos por salir un momento no estuvo, llegamos a tener 65, que es el quórum mínimo, siempre tuvimos quórum para realizar las sesiones”, remarcó.

Además, descartó que haya habido alguna irregularidad en la toma de protesta de Tanya Viveros Cházaro, senadora suplente de la titular de ese escaño, Claudia Balderas, quien se encontraba en Bruselas, Bélgica, supuestamente como parte de la delegación mexicana que participó en la Reunión Interparlamentaria Unión Europea-México.

Armenta Mier puso en duda que Balderas formara parte de la comitiva oficial del Senado.

“¿Quién le acreditó ese viaje internacional?, ¿dónde está el documento que acredite que ella era o fue comisionada o tenía alguna representación? La Comisión de Relaciones Exteriores acreditó a ese evento a senadores correspondientes”, apuntó.

Recordó que si se buscó una sede alterna fue porque senadores de oposición tomaron la tribuna e impidieron que se llevara a cabo la sesión en el salón de plenos.

Explicó que trató de convencerlos de que permitieran el desarrollo de la sesión, que estaba prevista para realizarse el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, pero fue imposible que cambiaran de postura.

“Lo que ellos querían era la confrontación y nosotros buscamos salvaguardar la integridad de todos los senadores.