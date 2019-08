“No hay heroicidad donde hay corrupción”

[email protected]

Alvarado, Ver.— El secretario de Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán, exhortó a los 136 cadetes (17 mujeres y 119 hombres) que se graduaron ayer de la Heroica Escuela Naval Militar a ser conscientes de que no hay “heroicidad donde existe corrupción.

“No hay heroicidad si persiste la ilegalidad y la injusticia. No hay ni podrá haber heroicidad si nuestro pueblo sufre”, dijo el almirante a los jóvenes que se integran al servicio activo de las armas como Guardiamarina y quienes por primera vez portaron el uniforme de oficial.

Al encabezar la ceremonia en el plantel educativo en Alvarado, Veracruz, acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por integrantes del gabinete, Ojeda Durán afirmó que los graduados son “la sangre y el pensamiento” de una Armada siempre dispuesta a proteger a México.

Se trata, presumió, de “la primera generación de marinos que se incorpora a un México diferente, que por lo tanto habrá de demandarles disposición absoluta de emprender la construcción de la paz a la que todos aspiramos, siempre conservando como base fundamental los valores que nos definen: el respeto a los derechos humanos y su inquebrantable amor por México”.

Ante Gutiérrez Müller, el canciller, Marcelo Ebrard; los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el almirante señaló que las estadísticas actuales coinciden en demostrar que la participación de la juventud mexicana ha sido determinante en el destino nacional: “Lo que nos comprueba que los jóvenes están tomando el timón de México”.



En sintonía con el Ejecutivo, Ojeda Durán afirmó: “Tal como nuestro Presidente lo ha dicho, en absoluta correspondencia, [a los jóvenes] no vamos a darles la espalda, no los vamos a dejar solos, no los vamos a abandonar. El Estado y sus instituciones velarán por los intereses de la juventud de este país”.

Es así, añadió, como la Marina “contribuye al actual proyecto de nación y a la edificación de un país que cree que el bienestar del pueblo es la base del éxito nacional, y que espera que la falta de oferta educativa y de empleos deje de ser una constante en nuestra sociedad”.

En representación de López Obrador, la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, consideró que cada nueva generación de estudiantes son “nuevo remos, como les gusta a ustedes tanto el mar, es una bonita metáfora, para echarse al mar”.

Dijo que estudiar abre nuevos horizontes y hace mejores ciudadanos y más críticos.

“Como sé que llegan al punto culminante de su graduación, estarán cansados de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio que han hecho por estudiar, por eso me he permitido traerles un obsequio, porque sé que a los demás les gusta mucho el cine. He traído dos películas: La Misión y El Juego Perfecto, para que en su ratito libre tengan la oportunidad de darse un descanso”, comentó.

A su vez, los 136 cadetes que ayer se graduaron de la Heroica Escuela Naval Militar se comprometieron a trabajar por el pueblo de México, “aun a costa de nuestras vidas, si así fuese necesario”.

Al tomar la palabra en representación de los generación recién graduada, Jorge Ramiro Herrera Pérez, guardiamarina de Logística Naval, afirmó: “Que la buena mar y los mejores vientos nos acompañen”.