“No habrá multas para quien no use cubrebocas”, afirma López-Gatell

El gobierno federal no considera apropiado hacer obligatorio el uso del cubrebocas y mucho menos imponer acciones coercitivas para que la población lo adopte como una medida preventiva de Covid-19; sin embargo, las entidades federativas cuentan con la capacidad legal de establecer este tipo de medidas, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“En Oaxaca se ha retomado la idea de imponer multas a quien no use cubrebocas, en otros estados también han establecido medidas de sanción a quien no lo porte, no está en la capacidad legal del gobierno federal inhibir estas acciones, las entidades federativas pueden tener competencia al respecto para establecer dichas medidas, pero el gobierno mexicano tiene un postura clara al respecto y consideramos que no es apropiado, no es útil y puede ser inconveniente”, dijo.

Durante la conferencia vespertina, el funcionario enfatizó que culpar al individuo de un hecho como la pandemia por coronavirus es equívoco, puesto que involucra a toda la población y reiteró que el uso del cubrebocas es auxiliar y complementario para la protección de las demás personas.

El subsecretario resaltó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetará los derechos humanos de la sociedad, por lo que llamó a no ejercer la coerción.

“Ese enfoque que hay con respecto al uso de mascarillas y que ha obsesionado a integrantes de la vida pública, que ha abierto la posibilidad a la represión, nos hace mantener y reforzar la convicción profunda de respetar y hacer respetar los derechos humanos de todas las personas”, dijo.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó que México reportó 91 mil 289 muertes por Covid-19, un incremento de 516 con respecto a anteayer, así como 918 mil 811 casos acumulados, 6 mil más que el día previo.

Detalló que la epidemia activa está conformada por 52 mil 955 pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus, esta cifra equivale a 5% del total de la pandemia, mientras que 673 mil 457 se han recuperado.

A nivel nacional reportó una ocupación hospitalaria de 33% en camas generales y 27% en camas con ventilador mecánico.

López-Gatell informó que, con motivo del luto nacional decretado por el Presidente, a fin de honrar a quienes murieron por Covid-19, la conferencia vespertina se suspenderá hoy, mañana y el lunes próximo.