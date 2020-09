"No fue un debate. Fue un desastre extenuante"; el debate por la presidencia de EU bajo la óptica de los articulistas de EL UNIVERSAL

Esta noche se llevó a cabo el primer debate por la presidencia de los Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump , por parte de los Republicanos y Joe Biden , por parte de los Demócratas.

El debate, que comenzó a las 20:00 hrs y que fue moderado por Chris Wallace, provocó diversas opiniones por internautas en redes sociales, entre ellas, de los articulistas y columnistas de esta casa editorial.

León Krauze, autor de la columna Epicentro, hizo un hilo de tuits acerca del debate.

En estos, el columnista asegura que Trump tiene desventaja en encuestas nacionales y estatales, por lo tanto, es quien necesita un punto de inflexión. También, dice, que Biden no necesita atacar a Trump, "solo defenderse con inteligencia".

Algunas reflexiones sobre el debate de hoy.

1.- Trump está en desventaja en encuestas nacionales y estatales. Es quién necesita un punto de inflexión. Saldrá a atacar. — León Krauze (@LeonKrauze) September 30, 2020

Otro de los puntos que toca, es que Trump insiste en reducir las expectativas sobre Biden, insinuando que sufre demencia senil o el uso de drogas para concentrarse, "eso es una ventaja para Biden, como lo fue para Bush, en el 2000".

3.- Trump ha insistido en reducir las expectativas sobre Biden, Insinuando que sufre de demencia senil o que usa drogas para concentrarse. Eso es una ventaja para Biden, como lo fue para Bush en el 2000. Si muestra mínima agilidad, gana. — León Krauze (@LeonKrauze) September 30, 2020

En otro tuit, Krauze dice que fue raro que el moderador no abriera con el escándalo de los impuestos de Donald Trump, pues "Cuando hay una nota de ese tamaño, a horas del debate, el moderador no la puede ignorar como pregunta inicial". Termina el tuit diciendo: "Así comenzó uno en 2016 tras el famoso vídeo de Access Hollywood".

Raro que Wallace no abra con la nota. Cuando hay una nota de este tamaño a horas del debate, el moderador no la puede ignorar como pregunta inicial. Así comenzó uno en 2016 tras el famoso vídeo de Access Hollywood.

En fin, decisión de Wallace. https://t.co/IbDilNWY6Z — León Krauze (@LeonKrauze) September 30, 2020

En otro de sus tuits, asegura que Biden cerró el debate con fuerza y aclarando que no hay evidencia de un fraude electoral, como aseguró Trump, y que Joe se compromete a aceptar los resultados. "Y esa es la tormenta que se acerca a Estados Unidos", cerró.

Biden cierra el debate con fuerza y aclarando (con toda razón) que no hay evidencia ALGUNA de fraude electoral.

Se compromete a aceptar los resultados.

Trump anuncia que hay un fraude en ciernes.

Y esa es la tormenta que se acerca a Estados Unidos. — León Krauze (@LeonKrauze) September 30, 2020

El internacionalista y articulista de EL UNIVERSAL, Mauricio Meschoulam, también opinó en su cuenta de Twitter acerca del debate de esta noche.

En su red social, dijo que Trump niega, obviamente, el tema de los impuestos, " y claro, en su mundo solo basta decir que ha pagado "millones" de dólares. Luego, simplemente desvía la conversación", dijo el internacionalista.

Trump obviamente niega el tema de los impuestos, y claro, en su mundo solo basta decir que ha pagado "millones" de dólares. Luego, simplemente desvía la conversación.... — Mauricio Meschoulam (@maurimm) September 30, 2020

En otro de los tuis, asegura que lo de Biden, no son los debates, "Hoy lo demostró", dice. "No solo por tantos titubeos, sino por oportunidades desaprovechadas., Pero aún así, no veo que Trump esté loigrando con su desempeño, mover las tendencias actuales".

Ya sabemos que lo de Biden no son los debates. Hoy lo demostró. No solo por tantos titubeos, sino por oportunidades desaprovechadas., Pero aún así, no veo que Trump esté loigrando con su desempeño, mover las tendencias actuales (sigo) — Mauricio Meschoulam (@maurimm) September 30, 2020

El analista político, y también articulista de EL UNIVERSAL, Alfonzo Zárate, compartió un tuit, en donde pregunta que quién es el autor de la frase “si pierdo la elección es que hubo fraude”, o de “soy el mejor presidente que ha tenido mi país?”, haciendo alusión a Trump.

¿Quién es el autor de la frase: “si pierdo la elección es que hubo fraude” o de esta otra: “soy el mejor presidente que ha tenido mi país?” — Alfonso Zárate (@alfonsozarate) September 30, 2020

Carlos Lorte de Mola, autor de la columna Historias de reportero, de esta casa editorial, también opinó en su cuenta de Twitter sobre el debate.

En un tuit, el periodista asegura que no fue un debate, sino "un desastre extenuante". Dijo que aunque fue escandaloso, también fue irrelevante para las preferencias eklectorales. "Una exhibición de lo desvencijadas que están la potencia y su democracia", dijo en su red social.

No fue un debate. Fue un desastre extenuante, sin nivel, y aunque escandaloso, absolutamente irrelevante para las preferencias electorales. Una exhibición de lo desvencijadas que están la potencia y su democracia. pic.twitter.com/BnrVDHGBw1 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 30, 2020

Valeria Moy, también columnista de EL UNIVERSAL, opinó en su Twitter que Biden dejó pasar dos grandes oportunidades: la pandemia y los impuestos de Trump. "Los dejó pasar descaradamente", puso en su red social.



Pues en mi humilde opinión, Biden ha dejado pasar dos grandes oportunidades: pandemia e impuestos. Las dejó pasar descaradamente. #Debates2020 — Valeria Moy (@ValeriaMoy) September 30, 2020

