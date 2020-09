"No debo meterme en los asuntos internos de Morena": AMLO

Al asegurar que por primera vez en décadas el Presidente no es el “jefe del partido”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún candidato preferido, pues señaló que no debe meterse en asuntos internos del partido que fundó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que espera que en todos los partidos haya democracia y que no haya imposiciones, puesto que debe de ser el pueblo quien decida libremente.

“Es un hecho una realidad, por primera vez en décadas el Presidente no es el jefe del partido, en el gobierno. Antes el que era Presidente, además de representar al ‘Poder de los Poderes’, subordinar al Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque así era, también era el que imponía candidatos, era el jefe del partido, eso ya se terminó, ahora somos respetuosos de la independencia, de la autonomía de los poderes, y no nos metemos en asuntos partidistas.

“Yo agradezco mucho a toda la gente que fundó Morena con mucho esfuerzo, con muchos sacrifico, hicieron una labor heroica, fue una hazaña el hacer a un lado al régimen corrupto, pero no debo meterme en los asuntos internos de Morena, y no tengo desde luego ni candidata, ni candidato preferido como era antes

“Espero que en todos los partidos haya democracia, que no haya imposiciones y que sea el pueblo el que decida libremente. Eso en cuanto a la vida interna de los partidos, pero sobretodo estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos, a que se acabe con los fraudes electores”.

Ayer martes concluyó el periodo que abrió el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el pasado sábado para que se registraran todos aquellos que busquen participar en el proceso de renovación interna de la dirigencia y en el que se registraron más de un centenar.

