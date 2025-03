El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que los 29 capos no fueron extraditados, sino entregados a Estados Unidos por razones de seguridad nacional, y consideró que no se les debe aplicar la pena de muerte, ya que esa sanción no está contemplada en la legislación mexicana.

Un día después de la operación masiva, en conferencia, el fiscal explicó que recibieron una solicitud por escrito de las autoridades estadounidenses y de inmediato se realizaron las acciones para el traslado de los líderes delincuenciales, “sobre la base más estricta” de la Ley de Seguridad Nacional.

“No se está aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, indicó Gertz Manero.

“A partir del momento en que recibimos la notificación y la solicitud por escrito del gobierno de Estados Unidos, de inmediato se realizaron todas las acciones, las llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y lo apoyó tanto el Ejército como la Marina”.

Detalló que horas después de que se recibió la solicitud, se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, integrado por varios funcionarios, y se decidió el traslado bajo el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece las amenazas a la seguridad nacional.

“Y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos, es como se hizo esto. Sobre la base más estricta de esta ley federal que tiene 20 años de vigencia. El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República, esas son las bases jurídicas”.

Dijo que no había una razón por la cual México no cumpliera con la Convención de Palermo, y “yo creo que se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos aprovecharon, y que es muy útil para establecer la responsabilidad, y sobre todo, todas las respuestas que el gobierno de México ha dado sobre los problemas estos del fentanilo y la forma como México está cumpliendo”.

Al cuestionar sobre los procesos de extradición de algunos capos entregados, el fiscal general respondió que estos procesos son paralelos y no son vinculantes al tipo de traslado que se aplicó.