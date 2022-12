Niega hermano de AMLO pleito con Adán Augusto

José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador negó que tenga pleito o diferencias con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmando que hay unidad al interior de Morena.

Entrevistado durante el informe del senador Ovidio Peralta, el ex funcionario estatal y consejero político de Morena, afirmó que no hay diferencias con el ex gobernador, solo que conoce a Claudia Sheinbaum y por eso la respaldan.

"No estamos en pleito; nosotros lo hemos dicho muy claro, en lo personal no tenemos nada en contra de Adán, simplemente es que conocemos a Claudia desde el 88, yo se donde viene Claudia y no tenemos pleito", afirmó

López Obrador insistió que no tiene diferencias con López Hernández, porque son de la misma organización y son compañeros de partido y lo único que ellos apoyan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que sea la candidata a la presidencia de la República. "Nosotros estamos en el apoyo a Claudia y en apoyo a Javier May", aseveró.

Deslindó a su hermano el presidente de sus críticas que ha vertido en contra de Adán Augusto López Hernández. "Al presidente no lo representa nadie, ninguno de sus familias, ni sus hermanos ni sus hijos, pero tenemos la libertad para expresarnos", apuntó.

Sin apenas esta semana José Ramiro López Obrador que la publicidad como la pinta de bardas y espectaculares que hay de Adán Augusto López los paga el gobierno estatal.



