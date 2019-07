Niega gobernador ligas con Libertad

[email protected]

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, negó estar vinculado con los presuntos movimientos ilícitos que se realizaron a través de Servicios Financieros Libertad, lo que derivó en la detención de Juan Collado.

Advirtió que interpondrá una denuncia por difamación contra Sergio Bustamante Figueroa, quien testificó contra Collado. “Niego categóricamente la irresponsabilidad mentirosa que se da a conocer el día de hoy (...) eso me da herramientas para que demande a esta persona por difamación, voy a hacerlo”, dijo.

Subrayó que el gobierno de Querétaro no tiene una sola operación con esta institución financiera, situación que se puede constatar al solicitar la información.

“Esta información está a disposición de la revisión que cualquier autoridad quiera realizar”, afirmó.

Hasta parecería, dijo, que ahora que su nombre está posicionado a nivel nacional como uno de los mejores gobernantes surgen este tipo de acusaciones en su contra.

“No voy a dejar que se ensucie mi nombre. No tengo fuero, estoy a disposición de cualquier autoridad y no van a ensuciar mi nombre, soy un gobernante transparente que lo he hecho durante toda mi vida. Fui el primero en presentar la 3de3 a nivel país y generar un sistema anticorrupción a nivel país. No sé a dónde quieran llegar. Pueden pedir información, es pública”, subrayó.

Ayer, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, quien también fue relacionado por Bustamante en el caso Collado, dijo que nunca fue dueño de Caja Libertad, pero sí consejero independiente, cargo al que renunció desde 2015.

El panista detalló que cuando fue presidente de la Cámara de Comercio lo invitaron a ser consejero de Caja Libertad unos meses, pero que cuando decidió buscar la candidatura para la presidencia municipal de Corregidora renunció.

“Francamente, estoy muy tranquilo. Cuando vas creciendo en la política sabes que pueden venir este tipo de situaciones (...) Cuando me hablen [de la Fiscalía General] voy, lo que quieran saber, con todo gusto”, expresó en entrevista, y mostró su carta de renuncia.

Ayer, la Asamblea de Gobernadores del PAN (GOAN) externó en redes su respaldo tanto al gobernador Domínguez como al senador Kuri.

“Rechazamos la política de la infamia. Filtrar desinformación como distractor lastima la civilidad y la democracia. No aceptamos que se calumnie a opositores a través de rumores. La realidad nacional demanda sensatez y autocrítica”, indicó.