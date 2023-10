Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, negó que haya realizado algún tipo de plagio en la redacción de su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, dijo que da la cara y no se va a amparar, luego de que una investigación periodística reveló el asunto.

A través de un video difundido en redes sociales, el exdirector general del IMSS y exmorenista apuntó: "Doy la cara, tengo vergüenza pública, no me escondo. Segundo, repudio, repudiaré el robo de ideas académico-escolar para obtener un grado”.

“Tercero, como hay dudas de mi trabajo, solicité el 2 de octubre a la Vicerrectoría académica de mi universidad que se revisará la regularidad metodológica y la regularidad de las cifras de mi trabajo “Naturaleza Jurídica del Voto” que yo hice, que es absoluta y categóricamente original”, dijo.

Lee también Encuentran bacterias de heces humanas y de animales en quesos de la CDMX

Denunció que le quieren quebrar el ánimo por no coincidir con la Cuarta Transformación: “Yo estoy claro que nos quieren quebrar el ánimo a quienes no coincidimos en la disque Cuarta Transformación, nos quieren quebrar el tesón y el coraje, pues conmigo se toparon con pared. Yo voy a seguir diciendo lo que dicta mi consciencia y lo que creo”.

“Yo no me voy a amparar, yo no voy a andar en arreglijos con medidas cautelares con un juez. Yo no me escondo como lo digo, doy la cara, no robo ideas originales para titularme. Condeno el plagio y me atengo a lo que diga mi Universidad y a lo que diga la mayoría de los diputados, mídanme con la misma vara que a Yasmín Esquivel, cítenme e impulsen ese juicio político.

“Yo no violo la Constitución como Yasmín Esquivel, yo la respeto y respeto a la UNAM y respeto a mi Universidad y respeto lo que digan las diputadas y los diputados”, dijo.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, negó que haya realizado algún tipo de plagio en la redacción de su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, dijo que da la cara y no se va a amparar.



Video: Especial pic.twitter.com/71jMPj9KJQ — El Universal (@El_Universal_Mx) October 4, 2023

De acuerdo con el trabajo periodístico, la tesis de Germán Martínez en la Universidad La Salle, titulada “Naturaleza Jurídica del Voto”, contiene amplios fragmentos de otros textos, que no son referidos ni como pies de página ni en la bibliografía.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr