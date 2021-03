Ni en EU ni en México me he vacunado contra Covid-19, dice ministra Esquivel Mossa

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, desmintió haber viajado a Estados Unidos para que se le aplicara la vacuna contra Covid-19.

A través de Twitter, la ministra aseguró que no se ha vacunado en México ni en Estados Unidos, esto luego de que en versiones periodísticas se difundiera que Esquivel Mossa fue inmunizada contra el nuevo virus en el país vecino.

En una carta publicada en su perfil explica que asistió al Consulado de San Antonio el pasado 1 de febrero para conocer un centro infantil a invitación del Cónsul Rubén Minutti. Subió además una fotografía del hecho.



Por lo que dijo que es falso que haya ido a vacunarse, acción que tampoco ha hecho en la Ciudad de México, aseguró.

Asimismo precisó que su esposo de 80 años de edad, José María Rioboó, tampoco ha sido vacunado.



Adjunto la carta que por instrucciones mías envió mi secretario particular, Luis Acuña, al Director de @SinEmbargoMX y @SinEmbargoTR para desmentir la nota publicada por @doliaestevez en dichos medios.

Aclaro, ni en E.U.A. ni en México me he vacunado vs el Covid_19 pic.twitter.com/agBOSbwcTl

— Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) March 2, 2021