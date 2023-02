Narcoestado quedó en evidencia: Monreal

Tras conocerse el veredicto de culpabilidad contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que “no hay crimen perfecto”.

Además, señaló que, con base en las declaraciones de los testigos que participaron en el juicio, también se debería juzgar a los expresidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos de origen panista.

Por su parte, el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que este veredicto pone en evidencia la existencia de un narcoestado y hace quedar mal a México en el mundo porque, en su momento, García Luna fue el funcionario más importante del país en materia de seguridad.

“El veredicto del jurado ya lo declaró culpable, pero yo he dicho y sostengo que no se puso en el banquillo de los acusados a un hombre, a un funcionario, a una persona, sino a un Estado nacional. Me da mucha tristeza que haya habido y esté en evidencia un narcoestado”, expresó.

En tanto, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, aseguró que la justicia le ha llegado a “quien fuera escudero” del expresidente Felipe Calderón.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que solicitará al INE el retiro del registro al PAN, tras acusarlo de ser “una organización criminal” por el veredicto contra García Luna.