El ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz, volvió a arremeter contra el gobierno. Este lunes afirmó que en México "continúa el amasiato entre autoridades y crimen organizado".

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que esa colusión "otorga estabilidad condicionada a los gobernantes, pero genera rios de sangre en la población".

"Cuánto sufrimiento innecesario para los mexicanos, ha dicho el Papa Francisco. Los ciudadanos libres debemos organizarnos", escribió.

ORGANIZARNOS CONTRA LA MASACRE Continúa el amasiato entre autoridades y crimen organizado. Otorga estabilidad condicionada a los gobernantes, pero genera RIOS DE SANGRE en la población. Cuánto sufrimiento innecesario para los mexicanos, ha dicho el papa Francisco. (Hilo 1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) June 27, 2022

El pasado 13 de junio, Muñoz Ledo se pronunció en sentido similar, y llamó a organizarse para acabar con las “narcoelecciones”.

“Acabar con las Narcoelecciones. La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella personal corresponde al INE y a la UIF”, posteó el exembajador.

En tanto, el pasado 2 de junio, Muñoz Ledo dijo que México tiene un “narco gobierno” y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su “contubernio con el narco” no es heredable porque el crimen organizado ya no lo va a necesitar, ya que siempre y en todas las plazas los criminales se entienden “con el que va a llegar”.

Durante su participación en la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el político y diplomático advirtió que a López Obrador se le está acabando la pista, porque su mandato está por terminar en menos de dos años y medio.



Acabar con las Narcoelecciones. La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella personal corresponde al INE y a la UIF. (1/2) pic.twitter.com/Ui8HtgtvKU — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) June 13, 2022

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del presidente. Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, aseveró.

