En el último año de la 65 Legislatura, el Congreso de la Unión será presidido por dos legisladoras, la morenista Ana Lilia Rivera, en el Senado y la priista Marcela Guerra, en la Cámara de Diputados.

Ana Lilia Rivera fungió como vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta en el año de ejercicio anterior, es consejera nacional de Morena y secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos de su partido. Su elección fue avalada por el grupo parlamentario de Morena y senadoras del Partido Encuentro Social y venció con 32 votos a Marybel Villegas Canché, quien obtuvo 26. Bertha Alicia Caraveo obtuvo dos votos y Cecilia Sánchez declinó.

“He ganado esta votación porque me conocen y en la vida todo me ha costado”, dijo Rivera en su discurso al conocer el resultado de las votaciones que favorecieron su candidatura. “Nunca nadie me ha regalado nada. Llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros. Eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos”, abundó.

Por su parte, la senadora Marybel Villegas, que era la candidata que impulsaba el grupo monrealista, reconoció su derrota por seis votos ante Ana Lilia Rivera. “Me siento bien, fue un proceso democrático y lo más importante es cerrar filas y apoyar a la nueva presidenta”, comentó a este diario.

En la Cámara de Diputados, la transición de Morena al PRI se dio entre acuerdos que otorgaron la presidencia de la Mesa Directiva a la diputada Marcela Guerra, quien fungió como vicepresidenta durante la presidencia del diputado Santiago Creel Miranda.

Las vicepresidentas serán Karla Almazán y Brenda Espinoza (Morena), Joanna Felipe (PAN) y Blanca Alcalá (PRI). Las secretarias, Diana Gutiérrez (PAN), Fuensanta Guerrero (PRI), Nayeli Arlen (PVEM), Jessica Ortega (MC), Olga Espinosa (PRD) y Pedro Vázquez (PT). Sin embargo, no todos quedaron contentos con la elección del nuevo órgano de gobierno de la Cámara Baja, pues se suscitó un desencuentro entre las diputadas morenistas.

Al término de la reunión plenaria de Morena, diputadas y diputados guindas presentaron una petición firmada por 101 de los 201 que conforman la bancada para solicitar la sustitución de las vicepresidentas Karla Almazán y Brenda Espinosa, quienes repitieron como secretarias de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Ello derivó en un debate interno, por lo que el coordinador Ignacio Mier aceptó firmar un acta circunstanciada, a fin de que este miércoles, Almazán y Espinoza sean votadas a favor, pero con la condición de que le próximo 5 de septiembre se someta a votación interna la posibilidad de una sustitución. Las diputadas interesadas son Olimpia Tamara Girón Hernández y Lidia Pérez Bárcena.

Por otro lado, el diputado panista Jorge Romero Herrera fue electo como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política en sustitución del morenista Ignacio Mier.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que implica, vamos a enfocarnos en las coincidencias. Por más distinto que pensemos deberá imperar el respeto, así me conduciré y ese es mi compromiso”, dijo Romero al tomar la estafeta.

El también coordinador de los diputados del PAN fue electo por mayoría luego de que el coordinador de Morena concluyó su periodo al frente de la Jucopo.

En ese sentido, dijo que buscará evitar la polarización durante el siguiente año legislativo porque se empata con la elección presidencial, sin embargo, no dejará de ser coordinador del PAN en la Cámara de Baja. “Si vuelve a haber una iniciativa, provenga de donde provenga, en donde el PAN legítimamente consideremos que no es para el bien de este país, pues lo vamos a decir, evidentemente”, expuso.

Este viernes, el recinto legislativo de San Lázaro será sede de la apertura del tercer año legislativo del Congreso de la Unión.