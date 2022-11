Morenistas reprochan a Monreal ausencia en marcha de AMLO; "no voy a un viaje de placer", responde

Ante la decisión de Ricardo Monreal de acudir a la Reunión Interparlamentaria México-España, por lo que no participará en la marcha del próximo domingo a la que convocó el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, una veintena de senadores de la 4T reprochó a su coordinador no respaldar al mandatario en tiempos políticos “definitorios”.

En la reunión previa del grupo parlamentario y luego en conferencia de prensa, legisladores de Morena, el PT, el Partido Verde y el PES, encabezados por César Cravioto Romero, advirtieron que hay prioridades, y en este momento la prioridad es apoyar al Presidente de la República, asistiendo a la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo.

“Tenemos que priorizar este tema, podemos ir a España o a cualquier otro lugar del planeta cualquier otro día. Hoy lo importante es estar con nuestro Presidente, hoy lo importante es respaldar la Cuarta Transformación. (…) Si algún otro senador o senadora decide tener otra prioridad, lo respetamos, pero creemos que hoy la prioridad de todos los que llegamos por este proyecto y que estamos aquí en el Senado de la República por un proyecto de transformación, tenemos que priorizar marchar con nuestro presidente el próximo domingo”, manifestó Cravioto Romero.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, urgió al coordinador de la bancada de Morena a que ya se defina.

“Yo no estoy de acuerdo en algunas posturas del senador Ricardo Monreal, que lo alejan de las posturas del Presidente, pero es su derecho y se lo respetamos en Morena y se lo respetamos en el Movimiento, y creo que el llamado al respeto a la diferencia es parte de la pluralidad y la constancia que tenemos en Morena, solo que para muchos de nosotros son tiempos de definiciones. Hay dos proyectos de nación en disputa y si nos preguntan por lo menos a los que estamos aquí parados, estamos con el Presidente de la República”, señaló.

A su vez, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, anunció su decisión de cancelar su participación en la Reunión Interparlamentaria México-España, para asistir a la marcha del próximo domingo.

“Me da mucho gusto anunciarles que pese a que yo tenía prevista una intervención en la a reunión Interparlamentaria México-España, que es un evento muy importante que no había tenido lugar una reunión interparlamentaria entre estos países, pero prioridades son prioridades, primero que nada apoyemos a nuestro presidente y al proyecto por el que luchamos día a día”, informó.

Soy un hombre de deber; no voy a un viaje de placer, repsonde Monreal a críticas

Luego de las críticas y reproches de sus propios compañeros de bancada por optar por asistir a la Reunión Interparlamentaria Mexico-España en Madrid, y no participar el próximo domingo en la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, el senador Ricardo Monreal Ávila respondió que no se trata de un viaje de descanso, sino que representará al país como presidente de la delegación mexicana.

En entrevista, el coordinador morenista en el Senado recordó que la Reunión Interparlamentaria se acordó con España desde hace tres meses, además de que México se comprometió a enviar a una delegación de alto nivel.

Monreal Ávila puntualizó que cumplirá su responsabilidad como senador y representante de un órgano del Estado mexicano, porque “primero es el deber y luego el placer”.

“Voy a cumplir con mi responsabilidad de senador de la República, y una de las responsabilidades es asistir a reuniones interparlamentarias oficiales, voy a representar al país, no voy a un viaje de placer ni a un viaje de vacaciones, por eso como (José) Vasconcelos en el ‘Ulises Criollo’, me doy cuenta que soy hombre del deber no hombre del placer”, subrayó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió en que tiene un deber con la Cámara de Senadores y con los ciudadanos. Ellos me pagan, los ciudadanos de este país me pagan y me pagan bien, a todos los legisladores y legisladoras nos pagan bien para ser nuestro trabajo”, puntualizó.

Además, señaló que no hará falta en la marcha del domingo que encabezará el presidente López Obrador porque seguramente acudirá más de un millón de personas y será la marcha más grande de la historia.

Ricardo Monreal afirmó que esta consiente de que recibirá críticas como ya las hubo en las redes sociales, “pero los ataques que recibo los voy a resistir porque sé de dónde vienen, sé cómo estado orquestados, he resistido y voy a resistir”, enfatizó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

