Morena y PT niegan reforma con base en rencor

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier; la vicecoordinadora del mismo partido, Aleida Alavez, y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, descartaron que desde el Poder Legislativo se pretenda impulsar una reforma electoral “con base en el rencor”, como lo declaró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mier Velazco señaló que el consejero presidente del INE aplica la sicología inversa, una técnica que implica la afirmación de una creencia o comportamiento que es opuesto al deseado.

“Los que hacen eso son muy ególatras, se llama sicología inversa, hay quienes actúan con rencor y fobia como algunos consejeros del INE, nosotros no, nosotros vivimos en el amor, la paz y queremos la felicidad de la gente, y la felicidad se construye en un país democrático”, opinó.

Advirtió que no sólo Morena, sino todos los mexicanos están de acuerdo con una reforma electoral: “Hagan cualquier encuesta, pregunten si están de acuerdo en que tengamos un organismo obeso, lento, faccioso y lleno de egolatría, la reforma sí es necesaria por el bien de la democracia de México”, argumentó el legislador morenista.

Alavez Ruiz dijo que si se habla de sentimientos, Córdova Vianello ha sido parcial y aplica las reglas a modo: “No hablemos de sentimientos porque esta es una responsabilidad muy objetiva que estamos asumiendo desde la Cámara Baja, el INE está cargando los dados a algunos de los jugadores de estos procesos y eso es lo que no está bien.

“Entonces, cabe reflexionar si ¿es conveniente que ese árbitro siga en esos términos? Impulsándose por mayorías que aquí se habilitan para elegirlos, o de plano ya mejor los elegimos de manera directa, cuestionó. “Es algo que hay que estudiar”, añadió.

El vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados expuso que el presidente del INE “es muy hipócrita”.

“Él es muy hipócrita y cree que nosotros nos movemos como él, nosotros no le tenemos ningún rencor, ellos están saboteando la consulta de revocación de mandato del 10 de abril. No hay ninguna duda, a mí Lorenzo Córdova ni frío ni calor me da, no es un asunto de venganzas, es simplemente que ese órgano no le sirve a la democracia, al país, no le sirve los partidos, a nadie, le sirve al PAN. Los consejeros del INE son quienes sí de verdad odian al pueblo y a nuestro gobierno, es evidente, y pese a ello no les guardamos ningún rencor”, dijo.

Senado coincide con el titular del

órgano electoral

Las bancadas de Morena, PVEM y PT en el Senado coincidieron con el consejero presidente del INE en que la reforma no debe tener como base el rencor, pero sí debe terminar con las deficiencias del andamiaje electoral, con los privilegios y excesos de consejeros y magistrados, así como eliminar parte de los plurinominales y fortalecer la democracia participativa.

El senador y vocero de Morena en la Cámara Alta, César Cravioto, dijo a EL UNIVERSAL que coincide con Córdova Vianello en que la próxima reforma electoral no debe partir de rencores y odios entre los actores políticos, pero debe darse un diagnóstico sobre las deficiencias en el INE y el TEPJF.

“Coincido con el presidente del INE por primera vez desde hace mucho tiempo en que no debe haber una reforma que tenga como base los rencores, pero si un diagnóstico claro, sin ser autocomplacientes, de lo que no está funcionando, de cómo mejorar, de las deficiencias y excesos de la burocracia dorada”, apuntó.

La coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, comentó que la reforma electoral que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los próximos días, no significa ningún revanchismo político en contra del INE, pero la misma debe empezarse a discutir para tener órganos confiables y sin injerencias o tendencias políticas.

El senador del PVEM, Israel Zamora Guzmán, manifestó que contrario a lo que afirma el consejero presidente del INE, Córdova Vianello, en el sentido de que el sistema electoral en México funciona bien, “hay actuación parcial y sesgada del órgano que dirige en la gestión, organización y difusión de la consulta de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril”.

El senador por Morena y secretario de la Mesa Directiva del Senado, Sergio Pérez Flores, coincidió en que “tiene razón Lorenzo Córdova, que el objetivo de la reforma no debe ser el rencor, pero sí hay que privilegiar el principio de la democracia en nuestro país, el actual sistema electoral es perfectible, siempre se puede mejorar para frenar excesos y protagonismos innecesarios”.