Morena y oposición van hacia una parálisis legislativa

El choque entre las bancadas de Morena y sus aliados con los partidos opositores en la Cámara de Diputados se acrecentó después del rechazo a la reforma eléctrica, y se perfila una parálisis legislativa en el interior de San Lázaro en cuanto a reformas importantes y constitucionales.

Mientras que los morenistas acordaron no avalar una sola iniciativa impulsada por la oposición, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC coinciden en que tampoco respaldarán las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez, confirmó que en su grupo parlamentario se determinó no apoyar las iniciativas de la oposición. “Hemos dicho que después de su rechazo a la reforma eléctrica hay un antes y un después, y en ese antes y en ese después nosotros no tenemos por qué estar respaldando los temas en los que ellos dicen tener interés, cuando en realidad sus intereses obedecen a sectores muy particulares. No puede ser que actúen como si nada hubiera pasado. Pasó y que se hagan responsables de ello”, dijo.

Así, reformas que incluso eran de consenso, como la prohibición al doble remolque surgida desde el PRI, se quedarán en el tintero. Según una revisión de este rotativo al portal oficial de la Cámara de Diputados, en lo que va de la 65 Legislatura se han avalado 70 iniciativas, de las cuales, 23 fueron impulsadas por el PRI (9), PAN (10), PRD (3) y MC (1).

Alavez Ruiz sostuvo que la oposición fue “cínica” al “simular” que atenderían la reforma eléctrica y desecharla finalmente. Aseguró que a lo largo de este primer año legislativo “a pesar de que somos mayoría y que podríamos no haber aceptado nada, como ellos en su momento lo hacían cuando eran mayoría, dejamos pasar diferentes iniciativas de diferente índole”.

Incluso, descartó que la nueva política de Morena pretenda paralizar los trabajos legislativos y denunció que, después del desacuerdo por la eléctrica, es el PRI el que está bloqueando una reforma para homologar los registros civiles en todo el país, que es un mandato judicial cuyo plazo vence el próximo 28 de abril.

“Esto lo tiene que dictaminar la Comisión de Gobernación, y resulta que Alito [Alejandro Moreno, dirigente del PRI], por sus polainas, dice que no va a convocar. Es un mandato judicial, es una omisión legislativa de casi cinco años y Alito no quiere que se resuelva; entonces, ahí la pregunta es: ¿de quién es el capricho?, ¿quién está actuando de manera dolosa y hasta queriendo interrumpir los trabajos de una comisión? Pues el porro del presidente del PRI”, declaró.

La vicecoordinadora advirtió que las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC pueden “reivindicarse” votando a favor de las próximas reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional. “Yo espero que ellos reflexionen y actúen con responsabilidad, porque para nosotros no ha sido así, más aun, insisto, por esta determinación de no haberles puesto fin a los abusos de empresas extranjeras en un sector tan importante como el eléctrico. Entonces, claro que en su decisión está seguir así o reivindicarse”.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió que bloquear las propuestas de la oposición será una “grave lesión al pueblo”.

“Nosotros tomamos muy en serio nuestra posición legislativa y lo que presentamos es por el bien de México. Votamos siempre en conciencia y pensamos que bloquear iniciativas que le sirven a la gente no es una ofensa a nosotros, es una grave lesión al pueblo de México”, declaró.

El líder tricolor señaló que si la reforma eléctrica no pasó “fue por posturas extremas como las que presentaron algunos legisladores de Morena”, y rechazó que su bancada bloquee la homologación de los registros civiles.

Destacó que entre las iniciativas del PRI que quedarán en el tintero por el “capricho” de los guindas se encuentra una reforma para garantizar el matrimonio igualitario, “un tema que yo mismo promoví y que está bloqueado por Morena, que no es un partido de izquierda”.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, calificó la postura de Morena como “amago” y una intentona de querer “doblegarlos a la mala”.

“Es lamentable que por una revancha política pretendan desechar nuestras iniciativas. Me parece que se equivoca el oficialismo al entender mayoría por absolutismo. Es un amago barato y corriente del oficialismo porque creen que por tener la mayoría nos van a poder doblegar a la mala, eso es inadmisible. Seguiremos manteniendo nuestra convicción a pesar de los amagues, a pesar de estas extorsiones, a pesar de estas presiones. Así no se hace la política”.

Agregó que “el resentimiento con que se mueve Morena no le hace bien al país”, toda vez que de mantener su postura el partido guinda dejaría fuera la agenda prioritaria del PRD que incluye diversos temas de género y el fortalecimiento del sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

“Hoy, frente al alto número de feminicidios que se están viviendo, el tema de género, que ha sido una bandera histórica de nosotros, debería ser prioridad para el Legislativo, es una pena”, dijo.

El líder panista en la Cámara Baja, Jorge Romero, advirtió que dicha estrategia no es novedad, pues los guindas, sostuvo, llevan cuatro años bloqueando las propuestas de la oposición.

“Son unos ridículos. No hay sorpresa ni novedad, ya llevan cuatro años bloqueando nuestras reformas, no nos espantan, y lo que ellos están provocando es bloquear todas sus iniciativas constitucionales. Que se ahoguen en su propia bilis, no nos intimidan con sus amenacitas, y lo que están decretando, repito, es que no va a pasar una sola de sus reformas constitucionales”, apuntó.

Entre las propuestas del albiazul que quedarán atoradas destaca la creación de un seguro de desempleo, así como la recuperación de estancias infantiles y de refugios para mujeres violentadas, entre otros.

Finalmente, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, llamó a Morena a pensar en las personas.

“Ya veremos, hay que tener madurez, yo no voy a votar en contra de lo que proponga Morena por ser Morena, yo voy a votar siempre conforme a causas y a principios; entonces, yo los llamaría a pensar en las personas antes que en la agenda partidista”, indicó.