Debido al escenario internacional tenso tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, el Senado de la República decidió cancelar el proceso para autorizar el ingreso de tropas estadounidenses a México y la salida de marinos mexicanos a fin de realizar ejercicios conjuntos, explicó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador de Morena advirtió que este tipo de ejercicios deben hacerse con reglas claras, por lo que cualquier solicitud para el ingreso de efectivos militares de otro país se debe revisar con minuciosidad.

“El Senado no es una ventanilla, es control constitucional cuando se trata de tropas extranjeras. El estándar debe ser máximo. Esto está en propia ley y la cooperación de México siempre va a estar dispuesta, pero bajo reglas claras: propósito, temporalidad, lugares, mando, alcances y rendición de cuentas. Entonces, en este contexto internacional tenso cualquier decisión sensible debe tomarse con calma, con información completa y sin precipitación”, subrayó.

Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Comisión de Marina, aseguró que el Senado no cierra la puerta a estos ejercicios, sino que les pone pausa para hacer un trabajo completo en temas de soberanía.

“El Senado tiene que revisar con lupa y la Comisión de Marina actuó con un criterio básico. Primero, certeza jurídica y objetiva, y luego votamos. La autorización, por lo tanto, de tropas extranjeras no puede tratarse como un trámite. Requiere esta revisión integral, comparativos, garantías de fondo.

“México tiene una política exterior clara de no intervención, solución pacífica de controversias y respeto a la carta de la ONU. Lo dijo la presidenta Claudia [Sheinbaum] hoy [ayer] con toda claridad: cooperación sin subordinación. Y en eso estamos”, expresó.

El morenista negó que la cancelación del ejercicio entre tropas navales de México y Estados Unidos sea en represalia de nuestro país por los acontecimientos en Venezuela.

“No. México ha sido consistente en defender la paz regional y el multilateralismo y pedir a la ONU que use sus mecanismos para desescalar. Nadie está negando la importancia del adiestramiento. Siempre hemos dicho que la cooperación es importantísima. Lo que estamos diciendo es bajo qué condiciones, con límite y con plena supervisión y rendición de cuentas”.

Por su parte, el senador priista Rolando Zapata afirmó que no atender la solicitud de ingreso de tropas de Estados Unidos fue una decisión abrupta e inoportuna que puede traer consecuencias negativas.

“Creo que, de entrada, una cancelación así de abrupta y sin mayor explicación pudiera mandar un mensaje equivocado y definitivamente sí pudiera enturbiar las relaciones entre nuestro país y nuestro principal socio comercial y vecino”, advirtió.

Señaló que es falso que se haya suspendido el trámite legislativo para revisar con más detalle las solicitudes y tener reglas claras en los ejercicios de adiestramiento.

“No es la primera ocasión en que se hace una aprobación de este tipo, han sido múltiples. En la exposición de motivos viene cuáles son los propósitos, la propia capacitación, y es una relación que viene de atrás”, dijo.

El senador del PAN Enrique Vargas afirmó que la postura del gobierno mexicano frente a lo ocurrido en Venezuela es incompatible con el ingreso a México de tropas de Estados Unidos, así sea para ejercicios de adiestramiento.

“La Presidenta declara contra la acción que hizo Estados Unidos y tener un periodo extraordinario para que ingresaran fuerzas estadounidenses para entrenamiento con nuestro Ejército iba a ser completamente contradictorio”, dijo al advertir que México debe ser cuidadoso de no defender dictaduras, pues puede afectar la relación con EU.