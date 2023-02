"Morena es el ómicron del PRI", dice Loret de Mola en Con los de Casa

A un año de la investigación La Casa Gris, que devela una propiedad lujosa perteneciente a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, la cual puso en cuestionamiento el discurso de austeridad de presidencia; se analizan los cambios y preferencias electorales de cara a 2024.

En esta nueva edición de Con los de Casa, los columnistas Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, conversaron con el también colaborador Carlos Loret de Mola sobre el panorama de las elecciones 2024, en medio del escándalo suscitado tras la Casa Gris, que detonaron una serie de ataques y respuestas de parte del gobierno hacia el periodista.

Carlos Loret de Mola abrió la discusión aclarando: "No es parte de la agenda de interés de un periodista incidir en una elección o bajarle la popularidad al presidente. "Cabe la autocrítica, muchas veces nos enganchamos", dijo con respecto a seguir una narrativa de ataques.

Por su parte, Maite Azuela, menciona que las disputas con el presidente debilitan a la oposición. "Nos enfocamos en las menciones y no en poner el dedo en la llaga", señaló.

"Buena parte del PRI está en Morena, el PRI está adentro está cobrando vida como estos virus que ante las diferentes vacunas se van fortaleciendo. Mientras que el PRI busca reanimarse con el PAN, se precipitan a hacer conferencias de prensa, presentarse unidos, plurales, pero no acaban de distinguir, de desvincularse de la polarización abordada por AMLO", consideró la columnista.

"Morena es el ómicron del PRI", secundó Loret.

Por su parte, Juan Pablo Becerra, cuestionó a Loret de Mola sobre cómo ha llevado su vida a partir de los ataques constantes desde presidencia, a lo que el periodista señaló: "Por cada calumnia, yo le sacaba un video, por cada mención, yo le sacaba una investigación, por cada insulto, le he puesto una foto de una corruptela.

No es una pelea igual, no es del mismo peso. Estas hablando del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por más que sea muy conocido, no es comparable.

"Yo decidí contestarle con periodismo, no callarme, no dejarme intimidar, vivir en México", concluyó Loret.

