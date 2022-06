Morena en la Cámara de Diputados pide no politizar caso de asesor linchado en Puebla

La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, pidió que no se politice el caso de Daniel Picazo, asesor del PAN en la Cámara de Diputados que fue linchado en Puebla.

“A eso me refiero cuando digo que todo lo judiciable no se politice. Yo creo que están las instancias, está la Fiscalía que haga la investigación necesaria, la sanción necesaria, que estos hechos no se repitan y que todos los que tengan que actuar en consecuencia, como las Comisiones de Derechos Humanos, nos digan hasta dónde hubo responsabilidades administrativas, penales, políticas para que entonces cada quien se haga cargo de lo que le corresponda”, explicó en entrevista a medios.

Por otra parte, negó que el ataque contra el asesor sea resultado de la polarización que existe en el país.



“Creo que la polarización en el país no está en un sentido generalizado. Se están haciendo todas las medidas para que las instituciones funcionen y por lo que corresponde a este Poder, al Legislativo, el actualizar la norma para que sea habilitada de la manera más expedita”, manifestó la vicecoordinadora morenista.

La diputada lamentó estos hechos y sostuvo que es un acto que debe sancionarse de manera cabal. Además, envió condolencias a la familia del asesor.

“No puede ser que la justicia se habilite así y no con los medios que se tienen institucionalmente para que esto sea acreditado, más aún cuando pues es un error el que hayan capturado y asesinado a esta persona, cuando no tenía nada que ver”, expresó.

