Morena en el Senado busca desaparecer juzgados especiales en materia de telecomunicaciones

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, anunció que prepara una iniciativa de reforma para eliminar los juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, que son utilizados por los grupos de poder para mantener sus privilegios con el apoyo de jueces a modo.

En entrevista, el senador de Morena explicó que en 2014 se concretó una reforma “que se me hace un poco rara, no quisiera decir fraudulenta, porque se crearon juzgados para que conocieran en esa materia”. Sin embargo, sostuvo que no puede haber tribunales especiales, y por eso está preparando una iniciativa “para quitar esa fortaleza, o ese candado, o esa protección a ciertos jueces que evidentemente corresponden a intereses privados y no a intereses sociales”.

Advirtió que deben existir tribunales parejos donde sean competencia y no cuotas judiciales para proteger intereses privados.

Eduardo Ramírez explicó que actualmente, todos los amparos en materia de telecomunicaciones llegan a un solo juzgado, lo que no puede ser, ya que las especialidades existen, “pero se dan en diferentes partes de la territorialidad de la República Mexicana, y aquí como que prepararon por sí en el futuro se hacían reformas que perjudicarán a los intereses privados, jueces ad hoc”.

maot