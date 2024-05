Javier Ibarreche narra supuesta detención de policías de CDMX por esta razón

Debido a la contingencia ambiental en el Valle de México, en consecuencia de la contaminación por ozono, el doble hoy no circula suele causar confusión entre los capitalinos, pues antes de salir de sus casas se ven en la necesidad de verificar si sus vehículos pueden transitar en la megalópolis.

Por este motivo, famoso tiktoker y conductor, Javier Ibarrache fue sorprendido por una patrulla el pasado 23 de mayo, mientras se encontraba conduciendo su vehículo, cuando elementos de la policía lo detuvieron ya que no le tocaba circular ese día.

Lee también: VIDEO: Vocalista de Los Temerarios se disfraza de policía para evadir tráfico y llegar a show en Arena CDMX

Así fue como detuvieron a Javier Ibarrache

Con su ya conocido toque humorístico, el influencer relató lo ocurrido a través de sus historias de Instagram con dos “selfies” en donde escribió el siguiente mensaje:

“Wenos días, me enteré que hoy no circulo porque me lo hizo saber la oficial que me paró”, mencionó con su cara de decepción al fondo.

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido relató lo ocurrido. Foto: Instagram @ibarrachejavier

Ante la sorpresa, continuó su relato con una segunda foto detallando la petición inusual que le hizo la policía después de cometer la infracción.

“Me puso mi multa y me dejó ir, en teoría así debe ser si los paran por no circular. Luego me pidió una foto, eso ya no creo que sea parte del proceso, pero hizo más ameno el encuentro”, añadió.

Lee también: La influencer JousFit aclara si sufrió un infarto por aplicarse bótox en Dubai

Ante la sorpresa, el tiktoker recibió una multa con una petición inusual. Foto: Instagram @ibarrachejavier

¿Cómo saber si hoy no circulo?

Para prevenir multas por infringir el “Hoy no circula”, existen muchas formas de mantenerte al tanto de cualquier cambio imprevisto por la contingencia ambiental que azota a la CDMX, la primera es a través de la cuenta oficial de X, antes twitter, de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la cuenta de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalopolis).

📢#QueNoSeTePase

Por #ContingenciaAmbiental Fase I en la ZMVM, el #HoyNoCircula del 𝐯𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 es para:

🚘Holograma 00 y 0, terminación de placa 9 y 0 (engomado🔵)

🚘Holograma 1, terminación de placa 0,1,3,5,7 y 9

🚘Holograma 2

Ver https://t.co/GGHOaNMtjU pic.twitter.com/6bTUEDfUCP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 24, 2024

Una segunda alternativa es por medio de la página oficial del programa “Hoy no circula”, donde te pide ingresar tu holograma y el último dígito de placa para darte información oficial, además de que en la parte inferior de la página puedes anotar tu número celular para recibir alertas cuando se modifique el calendario por contingencia ambiental.

En la parte inferior de la página del hoy no circula, puedes anotar tu número celular para recibir alertas cuando se modifique el calendario por contingencia ambiental. Foto: Hoy no circula

También te interesará:

“Adiós amor”: redes sociales estallan por separación de Nodal y Cazzu; se unen a parejas argentino-mexicanas fallidas

Esta es la fecha exacta en que iniciará la temporada de lluvias en México

¿Por qué las cucarachas salen en época de calor y cómo combatirlas?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs/aosr